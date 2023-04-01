CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ MEDYA KARNESİ BELLİ OLDU

Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidecek. Yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere yaklaşık 65 milyon seçmenin katılım göstereceği 2023 seçimlerine bir aydan az bir süre kalırken cumhurbaşkanı adaylarının medya karneleri belli oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, seçimin nabzını tutmaya devam ediyor. Ajans Press’in 1 Ocak-16 Nisan 2023 tarihleri arasında, Yazılı Basın, Televizyon kanalları ve İnternet haber siteleri olmak üzere 15 binin üzerinde kaynağı taradığı medya araştırmasında, en fazla haber kullanımı olan aday Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan hakkında ilgili dönemde toplam 732 bin 172 adet haber içeriği tespit edildi. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise en çok haber olan ikinci isim oldu, Kılıçdaroğlu hakkında 287 bin 339 haber yansıması tespit edildi. Memleket Partisi’nin adayı Muharrem İnce, 60 bin 348 haberde yer bulurken, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ise 22 bin 973 haber içeriğinde yer aldı.

ADAYLAR YAZILI BASIN TELEVİZYON İNTERNET TOPLAM Recep Tayyip Erdoğan 53.134 89.908 589.130 732.172 Kemal Kılıçdaroğlu 19.885 46.754 220.700 287.339 Muharrem İnce 3.655 10.690 46.003 60.348 Sinan Oğan 1.380 3.735 17.858 22.973

**1 Ocak 2023- 16 Nisan 2023 tarihleri arasında Ajans Press’in takip listesinde yer alan 15 binin üzerinde kaynak taranarak sonuçlar derlenmiştir.