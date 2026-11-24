Değerli Okurlarım,

İnsan, hayat yolculuğunda çok kişiyle karşılaşır. Kimi dost olur, kimi arkadaş, kimi de yalnızca işi düştüğünde kapını çalan bir tanıdık…

Ama insanın gerçek dostunu tanıması için bazen yıllar geçmesine gerek yoktur. Bir gün menfaatler ortadan kalkar, çıkar kapıları kapanır ve gerçek yüzler ortaya çıkar.

İşte o zaman kimin dost, kimin yol arkadaşı, kimin de sadece çıkar ortağı olduğunu anlarsın.

Çünkü gerçek dostluk, işin düştüğünde yanında olmak değildir sadece. İşin düşmediğinde de yanında durabilmektir.

Bugün ne yazık ki bazı insanlar dostluğu bile bir alışverişe çevirmiş durumda. Sen ona bir kapı açarsın, o sana gülümser. Senin imkânın vardır, etrafında kalabalık eksik olmaz. Bir makamın, bir gücün, bir çevren varsa herkes seni tanır, herkes hâlini hatırını sorar.

Ama bir gün işler tersine dönerse…

Makam gider, imkân biter, menfaat kapısı kapanır. Bir de bakarsın ki dün etrafında pervane olanların hiçbiri ortada yok.

Telefonlar susar, kapılar kapanır, selamlar azalır.

İşte o zaman insan anlar: Meğer dost bildikleri, kendisini değil, sahip olduklarını seviyormuş.

Benim köyde de şehirde de gördüğüm şudur: Gerçek dost, senin cebindeki paraya, makamındaki koltuğa, elindeki imkâna bakmaz. Seni sen olduğun için sever.

Düştüğünde elinden tutar, yanlış yaptığında yüzüne söyler, başın sıkıştığında mazeret aramaz. Seninle sadece iyi gününde değil, zor gününde de yürür.

Dostluk, her zaman aynı fikirde olmak da değildir. Bazen sana karşı çıkar ama seni yarı yolda bırakmaz. Bazen hatanı söyler ama arkandan kuyunu kazmaz.

Çünkü dostluk, menfaatin değil, vicdanın üzerine kurulur.

Bir insanın gerçek zenginliği kaç kişiyi tanıdığı değildir. Kaç kişinin ona gerçekten değer verdiğidir.

Unutmayalım ki para biter, makam gider, güç el değiştirir. Ama insanlık ve vefa kalır.

Menfaat bitince selamı kesen, çıkarı kalmayınca yüzünü çeviren insanlara fazla üzülmemek gerekir. Çünkü onlar hayatımızdan bir dostu götürmemiştir; yalnızca dost olmadıklarını göstermiştir.

Sevgili okurlar:

Dostluk, senin verecek bir şeyin varken yanında duranla değil, verecek hiçbir şeyin kalmadığında da elini bırakmayanla ölçülür.

Menfaat üzerine kurulan ilişkiler, çıkar bitince yıkılır. Ama vefa üzerine kurulan dostluklar, yıllar geçse de eskimez.

İnsan olmanın ölçüsü, güçlüye yakın durmak değil; güçsüz kaldığında da insanın yanında durabilmektir.

Çünkü gerçek dostluk çıkarla başlamaz, çıkarla bitmez.

Menfaat bitince dostluk da bitiyorsa, orada zaten dostluk yoktur.Dost lara ,Dost kalanlara,Dost kalmayı bilenlere selam olsun.

Neşat YALÇIN Nasifoğulları Kadıköy İstanbul