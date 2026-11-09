KENTSEL DÖNÜŞÜM DOSYASI – 2 Mahalle Kültürü ve Aidiyet Meselesi!

Kentsel dönüşüm tartışmalarında çoğu zaman gözden kaçan önemli bir konu vardır: mahalle kültürü.

Mahalleler yalnızca binalardan oluşmaz. Aynı zamanda komşuluk ilişkilerinin kurulduğu, insanların birbirini tanıdığı ve sosyal bağların geliştiği yaşam alanlarıdır.

Bu nedenle dönüşüm süreci başladığında insanlar yalnızca evlerini değil, yıllardır yaşadıkları sosyal çevreyi de kaybetme endişesi yaşayabilmektedir.

Özellikle yaşlı nüfus için mahalle aidiyeti oldukça güçlüdür. Yıllarca aynı sokakta yaşamış insanlar için mahalleden ayrılmak ciddi bir psikolojik değişim anlamına gelir.

Bu nedenle kentsel dönüşüm projeleri planlanırken yalnızca fiziksel mekân değil, sosyal yaşam da dikkate alınmalıdır.

Kentsel Dönüşümün Psikolojik Boyutu

Kentsel dönüşüm süreçlerinde en önemli sorunlardan biri belirsizliktir. İnsanlar evlerinin ne zaman yıkılacağını, yeni evlerine ne zaman kavuşacaklarını ve geçici olarak nerede yaşayacaklarını çoğu zaman bilmemektedir.

Bu durum toplumda kaygı ve güvensizlik duygusuna neden olmaktadır.

Özellikle uzun süren dönüşüm projeleri vatandaşların sabrını zorlamakta ve dönüşüm projelerine olan güveni azaltabilmektedir.

Bu nedenle kentsel dönüşüm politikalarında şeffaflık ve doğru iletişim büyük önem taşımaktadır. Vatandaşların sürece dahil edilmesi ve açık bilgilendirme yapılması dönüşüm projelerinin daha sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır.

Şehirlerin Geleceği İçin Yeni Bir Dönüşüm Anlayışı

Kentsel dönüşümün hızlanması için güçlü finansman modelleri, sadeleştirilmiş bürokratik süreçler ve vatandaşla güvene dayalı bir iletişim sistemi kurulması gerekmektedir.

Ancak belki de en önemli konu dönüşüm anlayışının değişmesidir.

Kentsel dönüşüm yalnızca binaları yenilemek değildir. Kentsel dönüşüm aynı zamanda şehirlerin yaşam kalitesini artırmak ve insanların kendilerini güvende hissettikleri yaşam alanları oluşturmaktır.

Şehirlerimizi yeniden kurarken insanı merkeze alan bir planlama anlayışı benimsenirse, kentsel dönüşüm yalnızca fiziksel bir yenilenme değil, aynı zamanda toplumsal bir gelişim süreci haline gelecektir.

Şehirlerimizin geleceği, bugün alacağımız kararlarla şekillenecektir.

Dr. Mimar Nihat ŞEN

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı