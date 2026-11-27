Gayrimenkul uzmanı Anıl Akyüz Apartman veya Site Dairesi Alırken Neye Bakmalı hususunda yapılan hataları dile getirdi.

Kadıköy ve Üsküdar’da ev alanların çoğu dairenin içini, manzarasını, ulaşımını ayrıntılı inceliyor. Oysa evin içinde yaşanacak günlerin kalitesini belirleyen şeylerden biri de binanın nasıl yönetildiği. Sahada en sık gördüğüm sürprizler, imzadan sonra ortaya çıkan aidat borçları ve yönetim planındaki beklenmedik kurallar.

1. Yönetim planını isteyin ve okuyun

Her kat mülkiyetli yapının bir yönetim planı vardır. Evcil hayvan, ortak alan kullanımı, işyeri veya ofis olarak kullanım, tadilat saatleri gibi kurallar burada yazar. Satın almadan önce bu belgeyi satıcıdan ya da yöneticiden talep edin.

2. Aidat borcu sorgusu yaptırın

Ödenmemiş aidat ve ortak gider payları, çoğu durumda daire üzerinden takip edilebilen bir yük oluşturur. Tapu devrinden önce yöneticiden “borcu yoktur” yazısı istemek, sonradan yaşanabilecek anlaşmazlığı büyük ölçüde önler.

3. Aidatın neyi karşıladığını sorun

Aidat tutarı kadar, içinde neler olduğu da önemlidir: asansör bakımı, ortak elektrik, temizlik, güvenlik, merkezi ısıtma gibi kalemler binadan binaya değişir. Aynı tutarı ödeyen iki daire, çok farklı hizmet alıyor olabilir.

4. Son yıllardaki kararlara bakın

Kat malikleri kurulu karar defteri, binanın geçmişini anlatır. Yaklaşan büyük bir masraf, örneğin cephe, çatı veya asansör yenilemesi, varsa bunu önceden bilmek bütçenizi korur. Kentsel dönüşüm görüşmeleri başlamış bir bina da bu defterde iz bırakır.

5. Yöneticiyle kısa bir görüşme yapın

Beş dakikalık bir sohbet çok şey anlatır. Ortak gider düzenli toplanıyor mu, yönetim şeffaf mı, komşular arasında süren bir anlaşmazlık var mı? Bu soruların cevabı ilanda yazmaz.

6. Satıcıdan yazılı beyan alın

Bilinen bir borç, devam eden bir dava veya alınmış bir karar varsa bunun satıcı tarafından açıkça bildirilmesi, sözleşmede de yer alması iki tarafı korur.

7. Binanın genel durumunu gözlemleyin

Giriş kapısı, merdiven boşluğu, çatı ve ortak alanların bakımı, yönetimin ne kadar özenli çalıştığının sessiz bir göstergesidir. Eski binalarda DASK ve yapı güvenliği konusunda yapılan çalışmalar ile ortak alanların temizliği ve aydınlatması da kısa bir ziyarette fark edilir. Daireyi iki farklı saatte görmek, binanın gündelik halini anlamanıza yardımcı olur.

Ayrıca aidatın düzenli artıp artmadığını, bu artışların hangi kararla yapıldığını sorun. Beklenmedik büyük zamlar, çoğu zaman ertelenmiş bir bakımın faturasıdır. Bu bilgiyi baştan almak, bütçenizi gerçekçi planlamanızı sağlar.

Bir daire yalnızca metrekare ve konumdan ibaret değil; aynı zamanda bir yönetim düzenine ortak olmak demek. Bu düzeni satın almadan önce tanımak, ev sahibi olduktan sonraki ilk yılı çok daha rahat geçirmenizi sağlar.

Anıl Akyüz

RE/MAX Masa Broker/Owner