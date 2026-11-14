Sergen Yalçın’dan medet ummak!

Sergen Yalçın dendiğinde çoğu futbol severin aklına “at yarışı” gelir.

Geçmişinde zerre başarısı olmayan birini, milli takımın başına getirmek akıl alır gibi değil.

Bunu Belçika maçını kaybettik diye yazmıyorum.

Maç kazanılsa dahi, Sergen’le milli takım yürümez.

Sergen’in oyunculuk zamanında bile devamlılığı, tutarlılığı yoktu.

Bunu günümüzde yorum yaptığı programlarda da zaten görebiliyoruz.

Dün eleştirdiği kişiyi bugün övebiliyor.

Şimdi “Sergen’in daha ilk maçı neden eleştiriyorsun” diyenler olacaktır.

İyi de, sormazlar mı Yalçın’ın ne başarısı varda medet umuyoruz?

Bu arada Ümit Özat’ın yorumlarını dinledim.

Özat haklı, Sergen taktik falan bilmez. Kara düzen oyun oynatır, ya tutarsa!

Düşünün, “Türkiye’ye gelene kadar Victor Osimhen diye bir oyuncuyu tanımıyordum” diyen biri milli takımın başında.