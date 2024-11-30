YEŞİLAY’ın bağımsızlık seferberliğinde İstanbul’un köprüleri yeşil ışıklandırıldı

Yeşilay, 26 Kasım’da T.C. İçişleri Bakanlığının öncülüğünde bağımlılıklarla mücadelede yeni bir dönem başlattı. “Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek” sloganıyla yola çıkan Yeşilay, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç’in katıldığı “Bağımsızlık Seferberliği” lansmanında bağımsızlık mücadelesinin yol haritasını kamuoyu ile paylaştı. Seferberliğe dikkat çekmek amacıyla sahada ve sosyal medyada da çalışmalar gerçekleştirildi. Gönüllüler sahada seferberliğe çağıran gazete dağıtırken, İstanbul’un üç köprüsü de yeşile boyandı.
Bağımsızlık Seferberliği ile bağımlılıklarla mücadelede toplumun tüm katmanlarına ulaşılarak, önleyici ve rehabilite edici çalışmaların sahada daha etkin uygulanması amaçlanıyor. Bu çerçevede lansman günü yapılacak çalışmaları destekleyici saha ve sosyal medya çalışmaları yapıldı. Yeşilay’ın Bağımsızlık Seferberliği çağrısına dikkat çekmek amacıyla İstanbul’un üç simgesi 15 Temmuz, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri Yeşilay rengiyle aydınlatıldı. Dijital medyada drone paylaşımlarıyla dikkat çeken Hüseyin Azboy’un görüntülediği görsel şölen, sağlıklı bir gelecek için verilen büyük mücadelenin sembolü olarak hafızalarda yer edindi. Anadolu Ajansı da yeşile boyanan İstanbul köprülerini görüntüleyerek haberleştirdi. Bağımlılıklara karşı birlik ve dayanışma içinde harekete geçme mesajı tüm Türkiye’ye yayıldı.
Lansman günü ayrıca Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinden hizmet alanların ürettikleri eserlerden oluşan bir sergi katılımcıların beğenisine sunuldu. Yeşilay gönüllüleri sahada seferberliğe çağıran gazete dağıttı, sembolik olarak hazırlanan kâğıttan gemiler Atatürk Kültür Merkezi önündeki havuzlarda seferberliğe çıkarıldı. Kampanyaya destek vermek isteyenler için lansman alanında Türkiye haritasından oluşan bir imza alanı oluşturuldu. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden seferberliğe destek çağrısı yapılarak kullanıcılar kampanyanın web sitesi üzerinden imzaya davet edildi.
Yeşilay, Bağımsızlık Seferberliği ile bağımlılıkların pençesindeki bireyleri kurtarmak için çözüm odaklı adımlarını sahada hayata geçirmeyi amaçlıyor. Yeşilay’ın bu büyük çağrısıyla toplumun her kesimi, bağımlılıklar karşısında birlik ve beraberlik içinde harekete geçmeye davet ediliyor.
1920’den bu yana bağımlılıklara karşı mücadelede asırlık bir deneyime sahip olan Yeşilay, 81 ilde eş zamanlı başlattığı Bağımsızlık Seferberliği ile sadece önleme değil, rehabilitasyon çalışmalarını da mahallelerden şehirlere kadar geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Muhtarlardan din görevlilerine, sağlık çalışanlarından hukukçulara, eğitimcilerden esnafa kadar toplumun her kesimi bu harekete katılmaya davet ediliyor. Böylelikle bağımlılıklarla mücadele tüm bireylere dokunan bir seferberliğe dönüşüyor.
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