İSTANBUL ERZURUMLULAR VAKFI SANAT GALERİSİ AÇILIYOR

KÖKLERDEN İLHAM, UFUKLARA YOLCULUK

Tarihî köklerden ilham alarak modern ve klasik ifade biçimlerine zemin hazırlayan kültürün taşıyıcıları ve geleceğin temsilcileri, Reis-ül Hattatin HASAN ÇELEBİ ve MUHAMMET MAĞ ın eserlerinden oluşan seçkimizle ilk sergimizi ; gençlerin kültürel mirasla bağ kurmasını ve bu mirası geleceğe taşımasını teşvik etmeyi amaçlamaktayız.

ŞEHİRLER ARASI DİYALOG: KÖPRÜLER KURUYORUZ

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Sanat, sınırları aşan evrensel bir dildir. Şehirler arası diyaloglar kurarak, farklı kültürlerin buluşmasını ve bir arada öğrenme deneyimini destekliyoruz. Galerimiz, Erzurum’dan İstanbul’a, Diyarbakır’dan İzmir’e kadar herkesin hikâyesini duyabileceği bir paylaşım alanıdır.

GENÇLERİN SESİ, SANATIN GÜCÜ

Galerimiz, gençlerin kendi hikâyelerini sanat yoluyla ifade etmelerini sağlayan bir platformdur. Hat ,resim, heykel, fotoğraf, dijital sanat gibi farklı disiplinlere yer vererek yaratıcı özgürlüğü destekliyoruz. Sanatla dönüşen genç bireyler, toplumun dönüşümünde de başroldedir.

DİNAMİK VE KAPSAYICI BİR PLATFORM

Farklı kültürleri, fikirleri ve yaşantıları bir araya getirerek kapsayıcı bir sanat anlayışı oluşturuyoruz. Her genç, her şehir, her fikir bizim için değerlidir. Bu çeşitliliği desteklemek için sergiler, atölyeler, paneller ve etkinliklerle sürekli yenilenen bir dinamizm sunuyoruz.

BİRLİKTE ÜRETİM VE PAYLAŞIM

Galerimiz yalnızca bir sergi alanı değil, bir üretim ve paylaşım merkezi olmayı hedefler. Genç sanatçılar, ustalar ve sanatseverler bir araya gelerek diyalog içinde yeni işler üretir ve bu işleri toplumla paylaşır.

SANATIN GELECEĞİNE YATIRIM

Sanat galerimiz, genç sanatçılara burs, mentorluk ve ulusal-uluslararası platformlara erişim imkânı sağlayarak onların kariyerlerini destekler. Yetenekleri keşfetmek ve geliştirmek, geleceğe yaptığımız en değerli yatırımdır.

SANAT VE TOPLUMUN KESİŞİM NOKTASI

Sanat galerimiz, şehirler arası diyaloğun merkezinde, gençlerin sesini topluma duyurmak için bir aracı olmaya devam edecektir. Sanatın dönüştürücü gücüne inanıyor ve bu gücü toplumun her kesimine yaymayı hedefliyoruz.

Sanat galerimiz, gençliğin enerjisi ve şehirlerin hikâyeleriyle yaşayan bir mekândır. Hayal et, üret, paylaş…

🗓️: 5 Aralık 2024 / Perşembe

⏰: 16:00

📍: İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı

MURAT ŞAHSUVAROĞLU

İSTANBUL ERZURUMLULAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANI