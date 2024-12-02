Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden “Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı” Sergisi’nin Öne Çıkan Fotoğrafları İstanbul’da

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçiliği, Birleşik Krallık Doğa Tarihi Müzesi’nin (NHM) Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ödül Sergisi’nin açılışına ev sahipliği yaptı.

Sergi açılışı, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ile Başkonsolos Kenan Poleo’nun ev sahipliğinde, tarihi Başkonsolosluk binasında gerçekleşti. Sergide, 60.000’e yakın eser arasından öne çıkan 18 ödüllü fotoğraf yer alıyor.

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Bu etkinliğe katkılarını sunan Tarabya İngiliz Okulları, bu özel sergi öncesinde öğrencileri arasında Türkiye’de Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı yarışması düzenledi. Aynı gecede yarışmada dereceye giren TBS öğrencileri ödüllendirilirken, fotoğrafları da sergilendi.

Etkinliğin açılışında, Tarabya İngiliz Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Gültekin konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Tarabya İngiliz Okulları olarak bizim için dünyanın dört bir yanından gelen mükemmel yaban hayatı fotoğraflarının sergilendiği bu özel etkinliğe sponsor olmak büyük bir keyifti. Bu etkinlikten ilham alarak öğrencilerimiz de kendi aralarında bir yaban hayat fotoğrafçılık yarışması düzenledi. Bu yarışmayı kazanan öğrencilerimiz, bu prestijli serginin açılışına katılacaklar. Öğrencilerin sanat ve kültür anlayışının geliştirilmesi, Tarabya İngiliz Okulları’nın ulusal ve uluslararası odağa sahip kapsamlı bir eğitim imkânı sunduğunun bir göstergesidir.”

Birleşik Krallık Başkonsolosu Kenan Poleo, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında “Birleşik Krallık’a giden ziyaretçilerin Doğa Tarihi Müzesi (NHM) gibi dünyaca ünlü kurumların temsil ettiği zengin ve çeşitli Britanya kültürünü keşfedebileceklerini” söyledi. Poleo ayrıca, “NHM’in yarışmasında ödül kazanan yarışmacıların eserlerini Başkonsolosluk’ta sergilemekten gurur duyduklarını” da vurguladı.

Açılış konuşmasında “bu ülkenin güzelliği ve bu ülkeyi yuva bilen yaban hayatın çeşitliliğini görünce, önümüzdeki yılın yarışmasına Türkiye’den çok sayıda fotoğrafçının katılacağını umuyorum,” diyen Büyükelçi Jill Morris, Türk fotoğrafçıları yarışmaya başvurmaya davet etti. Büyükelçi Morris, önümüzdeki yıl aralarında Türk bir fotoğrafçının da bulunduğu bir ödüllü fotoğraflar sergisine ev sahipliği yapmayı umduğunu belirtti.

Etkinlik, British Council, Ankara’daki British Institute ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) ile işbirliği içinde gerçekleşti. Etkinlikte dünyaca ünlü arkeolog Prof. Ian Hodder, yıllarca süren araştırmalarına dayanarak, Konya Ovası’nın değişen iklim ve biyoçeşitliliği ile ilgili bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, aralarında fotoğrafçıların, sanatçıların, gençlik gruplarının, iş dünyası temsilcilerinin ve çevrecilerin olduğu konuklar, yarışmada ödül alan 18 fotoğrafın yer aldığı sergiyi ziyaret etme fırsatı buldu.

NHM’ın Yılın Yaban Hayat Fotoğrafçısı Yarışması, dünyanın dört bir yanından en başarılı fotoğrafçılık yeteneklerinin sergilendiği küresel bir platform sunan, türünün en prestijli yaban hayat fotoğrafçılık yarışması. İlk kez 1965’te düzenlenen yarışmaya, bugün dünyanın dört bir yanındaki 117’den fazla ülke ve bölgeden eser gönderiliyor ki bu, yarışmanın gördüğü yoğun ilginin en önemli göstergesi. Bu yıl ödül alan fotoğraflar ise, uluslararası bir turneye çıkarak bir milyonu aşkın kişiye ulaşacak.

Genel Bilgi

Yılın Yaban Hayat Fotoğrafçısı Yarışması 1965 yılında Animals / Hayvanlar adlı BBC Yaban Hayat Dergisi tarafından başlatılmıştır. Londra Doğa Tarihi Müzesi, 1984 yılında sürece dahil olarak yarışmanın bugünkü itibarına ulaşmasını sağlamıştır. Bu yıl 60ıncı yıldönümünü kutlayan Yılın Yaban Hayat Fotoğrafçısı Yarışması, Londra Doğa Tarihi Müzesi’nin dünyanın en iyi doğa fotoğrafı için vitrini niteliğindedir.

Yılın Yaban Hayat Fotoğrafçısı, fotoğraf sanatının eşsiz duygusal gücünü kullanarak, doğal dünyayı savunmaları ve kutlamaları için milyonlara ilham kaynağı olmaktadır.

Her yaştan, milletten ve deneyimden (amatör ya da profesyonel) fotoğrafçıya açık olan yarışma için adaylıklar ise her yıl Ekim ayında açılıyor ve iki ay boyunca devam ediyor.

Yarışma, kentsel yaban hayatından foto muhabirliğe, hayvan davranışından portrelere kadar pek çok kategoriye sahip.