Kadem Ekşi “Anadolu yakasının AKM’sini Maltepe’de yapacağız”

Cumhur İttifakı AK Parti’nin Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız ve üyelerinin de yer aldığı bir toplantıda Kadem Ekşi gazeteci ve habercilerle bir araya geldi.

Toplantıda Federasyon başkanı Ali Rıza Yıldız kısa bir selamlama konuşması sonrasında Kadem Ekşi Maltepe için projelerini açıkladı.

Cumhur ittifakı Maltepe Belediye başkan adayı Kadem Ekşi Maltepe Girne mahallesinde bulunan seçim koordinasyon merkezinde kahvaltılı bir toplantıda İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu başkanı ve üyelerine Maltepe’de yapacakları projeleri anlattı.

Cumhur ittifakı Maltepe Belediye başkan Adayı Kadem Ekşi “İstanbul sınıfta kaldı, sıfır çekti”

İstanbul’da 650 bin riskli yapının hızla dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, “ Bu konuda İBB Başkanı, Silivri depremi sonrasında mecliste bir taahhütte bulundu. “Yılda 20 bin, 5 yılda yüz bin konut yapacağız. On yılda tüm bağımsız birimleri yenileyeceğiz” dedi. Bunu duyunca sevindik tabii ki. Ama gelinen noktada 5 bin 354 konut yaptılar. Deprem bütçesini yüzde 5.9’dan 1.59’a düşürüp reklam bütçesini 1.8 milyar TL’ye çıkarınca bu işleri yapamazsınız. İstanbul sınıfta kaldı, sıfır çekti” dedi.

“Biz vadeden değil yapan olacağız”

Maltepe’nin geçtiğimiz 15 yılda adeta kuraklık dönemi geçirdiğini ifade eden Kadem Ekşi, “Biz buna Maltepe’nin kayıp yılları diyoruz. Burada 39 adet söz verilmiş ama sadece 5 tanesi yapılmış. Biz vadeden değil yapan bir yerel yönetim anlayışıyla bunları hızlandıracağız. Borç yükümüz var. Belediyenin bankalara 1.5 milyar TL borcu var. Karşılığında eser var mı, yok. Bir tane kültür merkezi yapılmış. Onun dışında da bir eser yok” şeklinde konuştu.

“15 bin binayı yerinde dönüştüreceğiz”

Kentsel dönüşümün birinci öncelikleri olduğunun altını çizen Kadem Ekşi, “Maltepe’de 35 bin binamız var. Bunlardan 15 bini toptan göçmeye matuf. Kentsel dönüşümde kırmızı alarm verdik. Bu binaları yerinde dönüştürmeye başlayacağız” diye konuştu.

“Botanik Park İstanbul’un yeni cazibe merkezi olacak”

Maltepe’de yapılacak Botanik Park projesinin detaylarını aktaran Ekşi, “Ben çevreci bir insanım, hayatını çevre aktivisti olarak geçirmiş biriyim. İstanbul’daki en çevreci başkan adayıyım ve bundan gurur duyuyorum. İstanbul’un yeni cazibe ve çekim merkezi 8.2 kilometrekarelik alanda yapılacak Botanik Park olacak. İçinde spor alanları var, koşu parkurları var, gençlik merkezleri var, spor alanları var, ekolojik köyler var. Gençlerin ve çocukların nefes alacağı alanlar olacak. 2 yıl içerisinde bunu hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“Anadolu yakasının AKM’sini Maltepe’de yapacağız”

Kültür sanat alanında da Maltepe’yi canlandıracaklarını kaydeden Kadem Ekşi, “Atatürk Kültür Merkezi inşa edeceğiz. Anadolu yakasının en büyük kültür merkezi olacak. Anadolu yakasının AKM’sini Maltepe’de hayata geçireceğiz. Burada uluslararası etkinlikler yapılabilecek. 25 branşta sanat kursları olacak” şeklinde konuştu.

Her mahalleye yer altı otoparkı

Maltepe’nin trafik ve otopark sorununu çözeceklerini belirten Kadem Ekşi, her mahalleye yer altı otoparkı inşa edeceklerini, vatandaşların evlerine yakın alanlara araçlarını bırakabileceğini söyledi.

“Maltepe eğitim ve sağlık üssü oluyor”

Maltepe’ye yapılacak yeni şehir hastanesinin müjdesini veren Kadem Ekşi, “Maltepe’ye bin 100 yataklı yeni bir şehir hastanesi kazandırıyoruz. İhalesi yapıldı. 2 yıl içinde bitecek. Maltepe eğitim ve sağlık üssü oluyor. Gençlerimiz mutlu huzurlu, Maltepeliler sağlıklı ve güvenli mekanlarda yaşayacaklar” dedi.

Yeniden Süreyya Plajı

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan Süreyya Plajı’nın tekrar vatandaşlarla buluşturacaklarını aktaran Kadem Ekşi, “Yeniden Süreyya Plajı diyoruz. Herkesin 5 yıldızlı otellere gitme şahsı yok. Gençler sahillerimizle yeniden buluşacaklar. Süreyya plajı ile buluşacaklar. Yeniden Süreyya Plajı diyerek orayı eski ambiyansı ile hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Her mahalleye semt konağı

Her mahalleye semt konağı yapacaklarını açıklayan Ekşi, “ Mahallelerimizde aile sağlığı merkezi, muhtarlıklar, bilgi evleri, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra kadınlar ve çocuklarımız için özel programlar yapacağız” dedi.

“Anadolu yakasının en büyük gençlik merkezi Maltepe’de olacak”

Gençleri unutmadıklarını ve gençler için de projelerinin olduğunu müjdeleyen Ekşi, Anadolu Adliyesi’nin komşusu olan 23 dönümlük alanda Anadolu yakasının en büyük gençlik merkezini inşa edeceklerini kaydetti.

Her mahalleye pazar yeri

Her mahalleye uygun pazar yerleri için çalışma yapacaklarını kaydeden Ekşi, “Uygun mahallelerde vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli alışveriş yapabilecekleri kapalı pazar yerleri inşa edeceğiz. Pazar kurulmayan günlerde ise farklı fonksiyonlar uygulayarak alanı değerlendireceğiz” dedi.

“Bin yataklı devlet hastanesi yapacağız”

Maltepe’de sağlık alanında da çalışma yapacaklarını açıklayan Ekşi, “Maltepe’ye en büyük yatırımı yapacağız. Projesi şimdiden hazır. Şehir Hastanesi standartlarında Maltepe Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile bin yatak kapasiteli devlet hastanesi yapacağız” şeklinde konuştu.

“Afet koordinasyon merkezi kuracağız”

Olası afetlere ve doğa olaylarına karşı da hazırlıklı olacaklarını aktaran Ekşi, “İlçemizde afet koordinasyon merkezi kuracağız. Kuracağımız merkezlerde öğrencilerimize eğitim vereceğiz. Mahalle bazlı yapacağımız çalışmalarda gönüllü eğitimlerle birlikte arama kurtarma ekipleri oluşturacağız. Bu konuda gerekli olan tüm araç filosunu da güçlendireceğiz” dedi.