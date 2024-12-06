Erzurumlular Vakfı’nda Kadim Şehirden Medeniyetlere Uzanan Hat Sanatı Sergisi

İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı, geleneksel sanatların yaşatılması adına düzenlediği “Kadim Şehrin Sanatkârları” Hat Sergisi ile sanatseverlere unutulmaz bir kültür deneyimi sundu. 5 Aralık 2024 – 5 Ocak 2025 tarihleri arasında Kadıköy’de yer alan İstanbul Erzurumlular Vakfı Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek sergi, Erzurum’un tarihi ve kültürel zenginliğini İslam medeniyetinin zarif dokusuyla buluşturuyor.

Sergi, Erzurumlu Reis-ül Hattatin Hasan Çelebi ve çağdaş hat sanatının öncülerinden Muhammet Mağ’ın eserlerinden oluşan özel bir seçkiyi sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Açılış programı, yöresel Erzurum lezzetlerinin ikramıyla başladı. Ardından Vakıf Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkan Vekili Rüçhan Atalar ile sanatçılardan Muhammet Mağ’ın konuşmalarıyla devam etti.

İLGİLİ HABER Uluslararası Film Yapım Yönetim Atölyesi Akademisi Muhteşem Gala ile Sona Erdi…

Hat Sanatıyla Manevi ve Estetik Yolculuk

Sergi, hat sanatının usta isimleri Hasan Çelebi ve Muhammet Mağ’ın eserlerinden oluşan özel bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Kur’an-ı Kerim ayetleri ve hadis-i şeriflerin zarif bir şekilde işlendiği eserler, sanatçıların duygusal derinliklerini ve estetik kaygılarını gözler önüne seriyor. Erzurumlu sanatçılar, bu eserlerle ziyaretçilere hem manevi hem de kültürel bir yolculuk vaat ediyor.

Kadim Medeniyetlerin İzleri

Serginin açılışını gerçekleştiren İstanbul Erzurumlular Vakfı Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, yaptığı konuşmada hat sanatının yalnızca estetik bir ifade biçimi değil, aynı zamanda İslam medeniyetinin önemli bir kültürel mirası olduğuna dikkat çekti. Erzurum’un tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Şahsuvaroğlu, “Vakfımızın kültürel faaliyetlerine bu Sanat Galerisi’nin açılmasıyla bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. Kadim şehir Erzurum’un sanat anlayışını İstanbul’un kalbinde hissettirebilmekten büyük onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Rüçhan Atalar ise, Erzurumlu sanatçıların eserlerinden oluşan böyle bir serginin açılmış olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bu sergi, Erzurum’un kültürel mirasına önemli bir katkıdır. Hat sanatına gösterilen ilginin artacağını ve yeni sanatçılar yetişeceğini umut ediyorum” dedi.

Sanatçıların Görüşleri

Eserleri sergilenen Türk çağdaş hat sanatının öncülerinden Muhammet Mağ, Vakıf bünyesinde açılan bu galerinin kültürel mirasa önemli bir katkı sağladığını belirterek, “Üstadım Hasan Çelebi ve onun talebesi olarak, klasik ve çağdaş yorumlardan oluşan bir seçki hazırladık. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Kadın Kolları Başkanı’ndan Sergiye Özel Koordinasyon

Serginin organizasyonunda önemli bir rol üstlenen Vakfın Kadın Kolları Başkanı Neslihan Arzu Keteci, serginin koordinatörlüğünü yürüterek etkinliğin başarıyla gerçekleşmesini sağladı. Keteci, serginin hazırlık sürecinde gösterdiği titiz çalışmalarla hem sanatseverlerin hem de Erzurum kültürüne gönül verenlerin takdirini kazandı. Serginin, Erzurum’un kültürel mirasını tanıtma ve hat sanatına olan ilgiyi artırma misyonuna katkı sunduğunu belirten Keteci, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Kültürel Mirasın Yaşatılması

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerindeki Vakıf binasında düzenlenen etkinlik, Erzurumlular Vakfı’nın kültürel mirası yaşatma misyonunun bir yansıması oldu. Sergide yer alan eserler, yalnızca Erzurum’un değil, İslam medeniyetinin zenginliklerini de yansıtarak katılımcılardan tam not aldı. Sergide ayrıca, hat sanatının kültürel ve manevi boyutlarına dair bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Erzurumlular Vakfı’ndan Sanata ve Kültüre Destek

Sergi, Erzurum’un köklü kültürel mirasını sanat yoluyla tanıtarak, geleneksel sanatların korunması ve geleceğe aktarılması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Vakıf yöneticileri, bu tür etkinliklerin Erzurum’un tarihini ve sanatını geleceğe taşımada büyük rol oynadığını ifade etti.

Açılışta Erzurum’un ve sanat dünyasının önde gelen isimleri hazır bulundu. Vakıf yönetimi, her platformda yanlarında olan Erzurum Milletvekili Belma Sekmen’e, çakıltaşıyla resim sanatının usta öğreticisi Fehim İbrahimhakkıoğlu’na, Üstad Hasan Çelebi’nin kızı Saime Rikkat Çelebi’ye, iş insanı hemşehrileri Muammer Cindilli’ye, basın mensupları Tahsin Kara, Ali Kutlu ve Burak Okuyucu’ya teşekkürlerini sundu. Ayrıca, sergide yer alan eserler sanatseverler ve Vakıf üyeleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Erzurum’un sanata ve kültüre verdiği değerin bir kez daha altını çizerken, “Sanat dolu günler” dileğiyle tamamlandı. Sergi, hat sanatına ilgi duyan herkesin ücretsiz olarak ziyaretine açık olacak.