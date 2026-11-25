Gayrimenkul sektöründe 15 yıllık deneyimiyle faaliyetlerini sürdüren HTC Gayrimenkul; konut, arsa, arazi ve ticari gayrimenkul alanlarında alım-satım, kiralama ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunuyor. İstanbul başta olmak üzere çevre il ve ilçelere uzanan hizmet ağıyla gayrimenkul sahipleri ve yatırımcılara profesyonel çözümler sağlıyor.

Gayrimenkul sektöründe doğru fiyatlandırma, güvenilir danışmanlık ve profesyonel süreç yönetimi, başarılı bir alım-satım sürecinin en önemli unsurları arasında yer alıyor. Bu anlayışla çalışmalarını sürdüren HTC Gayrimenkul, 15 yıllık sektör deneyimini müşterilerine sunduğu hizmetlere yansıtarak gayrimenkul alanındaki faaliyetlerine devam ediyor.

Konut alım-satımı ve kiralama işlemlerinin yanı sıra arsa, arazi ve ticari gayrimenkul alanlarında da hizmet veren HTC Gayrimenkul, farklı yatırım ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık çözümleri sunuyor. Gayrimenkullerin gerçek piyasa değerinin belirlenmesi, doğru alıcı ve satıcıların bir araya getirilmesi ve işlem süreçlerinin profesyonel şekilde yönetilmesi, kurumun hizmet anlayışının temelini oluşturuyor.

HİZMET ALANI İSTANBUL’UN ÖTESİNE UZANIYOR

HTC Gayrimenkul, faaliyetlerini yalnızca belirli bir ilçe veya bölgeyle sınırlandırmadan İstanbul genelinde ve çevre il ve ilçelerde sürdürüyor. Farklı lokasyonlardaki gayrimenkul portföyleriyle alıcı ve satıcıları buluşturan kurum, konutlardan ticari gayrimenkullere, arsa ve arazilerden yatırım amaçlı taşınmazlara kadar geniş bir alanda hizmet veriyor.

Gayrimenkul satış ve kiralama süreçlerinde doğru fiyat analizinin yanı sıra profesyonel fotoğraf çekimleri, etkili ilan çalışmaları ve dijital pazarlama faaliyetlerine de önem veren HTC Gayrimenkul, geniş alıcı ağıyla gayrimenkullerin doğru hedef kitleye ulaştırılmasını amaçlıyor.

KARTAL VE MALTEPE’DE İKİ AYRI HİZMET NOKTASI

HTC Gayrimenkul, Kartal Merkez ve Maltepe şubeleriyle müşterilerine iki ayrı noktadan hizmet sunuyor. Bölgesel erişimini güçlendiren bu yapılanma sayesinde gayrimenkul sahipleri ve yatırımcılar, ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerine daha kolay ulaşabiliyor.

Gayrimenkul sektöründe güvenin ve doğru yönlendirmenin önemine dikkat çeken HTC Gayrimenkul, 15 yıllık deneyimiyle müşterilerinin gayrimenkul süreçlerinde güvenilir, şeffaf ve sonuç odaklı bir hizmet anlayışını benimsiyor.

HTC Gayrimenkul, deneyimini geniş hizmet ağıyla birleştirerek gayrimenkul alım-satım, kiralama ve yatırım danışmanlığı alanlarında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.