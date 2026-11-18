PALMET Şirketler Grubu, doğal gaz sektöründeki faaliyetlerini arama ve üretim alanına genişletmek üzere önemli bir adım attı. Grup, 40 yılı aşkın üretim geçmişiyle Türkiye’nin en büyük özel doğal gaz üreticisi olan Thrace Basin Natural Gas’ın (TBNG) satın alınmasına yönelik Hisse Alım Sözleşmesi’ni imzaladı. Trakya Bölgesi’nde doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri yürüten TBNG’nin devralınması, ilgili kamu ve düzenleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasının ardından tamamlanacak.

Satın alma işleminin tamamlanmasıyla PALMET, doğal gaz ticareti ve dağıtımındaki faaliyetlerine arama ve üretimi de ekleyerek enerji sektöründeki çalışma alanını genişletecek. Grup, TBNG’nin mevcut üretim altyapısını geliştirmeyi ve yeni arama yatırımlarıyla yerli doğal gaz üretiminin artırılmasını sağlayacak.

AKÇAKOCA’DAN TRAKYA’YA: 15 YILLIK YERLİ GAZ DENEYİMİ

TBNG’nin satın alınması, PALMET Grubu’nun doğal gaz arama ve üretim alanındaki ilk doğrudan yatırımı olacak. Bununla birlikte, Grubun yerli doğal gaz üreticileriyle ticari ilişkileri 2011 yılına kadar uzanıyor.

PALMET, 2011 yılından itibaren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Akçakoca deniz sahasında ürettiği doğal gazı tüketicilere ulaştırarak yerli kaynakların piyasaya sunulmasını sağladı. Grup, daha sonraki yıllarda Trakya Bölgesi’ndeki üreticilerden de doğal gaz tedarik ederek bu alandaki faaliyetlerini sürdürdü.

RAKAMLARLA TBNG: 40 YIL, 450 KUYU, 3,5 MİLYAR METREKÜP

40 yılı aşkın süredir doğal gaz arama, geliştirme ve üretim faaliyetleri yürüten TBNG, bugüne kadar yaklaşık 450 doğal gaz kuyusu açtı. Şirketin kuruluşundan bu yana toplam doğal gaz üretimi 3,5 milyar metreküpü aştı.

Trakya’daki üretim sahalarında 90’ın üzerinde aktif kuyuyla faaliyet gösteren TBNG, 450 kilometrelik boru hattı ağıyla bölgede 60’tan fazla sanayi tesisine doğal gaz ulaştırıyor. Şirketin doğal gaz işleme tesisleri ise günlük yaklaşık 1,5 milyon metreküp kapasiteye sahip.

YERLİ DOĞAL GAZ ÜRETİMİNE YÖNELİK YATIRIM HEDEFLERİ

PALMET, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından TBNG’nin mevcut üretim sahalarını geliştirmeyi, arama ve sondaj faaliyetlerini sürdürmeyi ve yeni rezervlerin üretime kazandırılmasına yönelik yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bu süreçte doğal gaz üretiminin artırılması, şirketin sahip olduğu teknik bilgi birikiminin ve operasyonel deneyimin korunması, istihdamın desteklenmesi ve bölgedeki hizmet ve tedarik altyapısının geliştirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

PALMET, 2024 yılından bu yana GAZDAŞ Trakya aracılığıyla bölgede doğal gaz dağıtım hizmeti veriyor. Yıllık doğal gaz tüketiminin yaklaşık 4,5 milyar metreküp olduğu bölgede, yerli üretimin artırılmasıyla ülke ekonomisine için değer yaratmaya devam etmeyi hedefleniyor.

DOĞANAY SAMURAY: “HEDEFİMİZ, TÜRKİYE’NİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİREN KALICI BİR DEĞER YARATMAK.”

PALMET Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray, Hisse Alım Sözleşmesi’nin imzalanmasına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“PALMET olarak 2011 yılından bu yana yerli doğal gazın önemli alıcıları arasında yer alıyoruz. Akçakoca’dan Trakya’ya uzanan bu yolculukta, yerli üreticilerin çıkardığı gazın tüketiciye ulaşmasına ve ülke ekonomisine kazandırılmasını sağladık.

Bugün, yeni bir döneme adım atıyoruz. Gerekli izin ve onaylar alındıktan sonra doğal gaz arama ve üretiminde doğrudan yatırımcı olarak yer alacağız.

Bizim için bu yatırımın değeri yalnızca mevcut üretim kapasitesiyle sınırlı değil. TBNG’nin 40 yılı aşkın teknik birikimini, yetişmiş insan kaynağını ve üretim altyapısını uzun vadeli yatırımlarla güçlendirmeyi, yeni arama ve sondaj faaliyetleriyle yerli doğal gazın üretim potansiyelini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Türkiye’nin enerji geleceğinde yerli kaynakların stratejik bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Önceliğimiz, yerli doğal gaz üretimini artırmaya yönelik yatırımları hayata geçirmek, yeni rezervlerin ekonomiye kazandırılmasının önünü açmak ve ülkemizin enerji arz güvenliğini güçlendiren kalıcı değer yaratmak” dedi.