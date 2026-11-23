Ressam Mücella Balyemez’in 30. sergisi “30. Buluşma” CKM’de sanatseverlerle buluşuyor.

Ressam Mücella Balyemez, sanat yolculuğundaki 30. kişisel sergisi “30. Buluşma” ile izleyici karşısına çıkıyor.

Sergi, 27 Kasım–3 Aralık 2026 tarihleri arasında Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) ziyaret edilebilecek.

Çalışmalarında ağırlıklı olarak İstanbul’a ve natürmortlara odaklanan Balyemez, kentin dokusundan ve gündelik yaşamın içinden seçtiği ayrıntıları resmediyor.

Mücella Balyemez, kentin ve gündelik hayatın izlerini taşıyan bu özel seçkide tüm sanatseverleri bir araya gelmeye davet ediyor.

Sergi Adı: 30. Buluşma

Sanatçı: Mücella Balyemez

Tarih: 27 Kasım–3 Aralık 2026

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM), Kadıköy / İstanbul