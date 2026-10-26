Tarihi süreci hatırlarsanız silahın icadı için şöyle denmişti: “Silah icat edildi, mertlik bozuldu.”

Tarihten bahsedince aklıma insanoğlunun hayvanları avlamak için kullandığı delici, yırtıcı aletlerle insanların beden güçlerinin yerini aklın aldığı, dolayısıyla da her insanın hayatta kalma şansının arttığı anlatılmıştı.

Her dönemde farklı buluşlar, icatlar çıkmış, tarihsel süreçlerin dönüm noktalarını oluşturmuştu.

Çağların kapanışı, açılışı da biraz bununla ilgili şeylerdir.

İrili ufaklı bir sürü gelişme insanoğlunu direkt etkiliyor.

Onlardan birisi de yapay zeka…

Aslında insanoğlu teknolojiyi uzun yıllardır kullanıyor, teknolojinin her şeyinden yararlanıyor.

Şöyle bir şey vardı: Zaman gelecek işçi diye bir şey kalmayacak, her şeyi makineler yapacak…

İngiltere’deki işçi direnişleri sanayi devrimine karşı yapılmıştı.

İşçilerin yaptıkları işi makineler daha kısa zamanda, daha az maliyetli ve de daha kaliteli yapıyordu.

Şu an yaşananların da İngiltere’deki sanayi devriminden hiçbir farkı yok, inanın…

Ülkede değil dünyada birçok iş alanını yapay zeka rafa kaldırdı.

İnsanların ciddi üniversiteler okuyarak edindikleri meslekler çöpe döndü.

Çok düşük maliyetlere yapay zeka her işi yapabiliyor.

Çok büyük sorunlar bekliyor insanoğlunu…

Yapay zeka her işi yapacak ve insanlar işsiz kalacaklar…

Zaten var olan işsizlik katlanarak artacak…

Kapitalizmin sonu mu geliyor ya da kapitalizm kendi sonunu mu getiriyor?

Hızla sona doğru gidiyoruz.

Gerçekten de akıl alır gibi değil, yazım dünyasında yapay zeka her şeyi yapabilecek kapasitede…

Kitabın ya da yazım dünyasının her işini tek başına halledebiliyor.

Kitap yaz…

Kitap kapağı yap…

Editörlük yap…

Yapay zeka için sorun değil…

Birçok kişi köşe yazısını, romanını, öyküsünü, denemesini, tezini… Aklınıza gelen gelmeyen her şeyini yapay zekaya yaptırıyor.

Ben yapay zekaya direnenlerdenim.

Kendi yazımı kendim yazıyorum.

Özgünlük önemli…

Yapay zeka hala benim gibi köşe yazısı yazamıyor. Genelgeçer doğruları var, onun üzerinden köşe yazıları yazmaya çalışıyor.

İnsan ruhunun derinliklerine inemiyor, meselenin özünü kaçırıyor.

Yuvarlak laflar ediyor.

Sistemin eleştirisini objektif yapamıyor.

Teknoloji zaman içinde buna da bir çözüm bulur, bunu da başarır mı bilemem.

Görünen o ki zaman içinde her yazarın kaleminden yazılar yazabilecek.

O zaman bu zaman değil…

Yapay zeka tüm insanlığın elinden her şeyi alacak, bu öngörünün gerçekleşmesi çok uzak değil…

O zaman ne olur bilemiyorum.

Yapay zeka başka bir şey…

Yaşayıp göreceğiz.

Teknolojiden de uzak durulmuyor, böyle de bir gerçeklik var.

Siz ne düşünüyorsunuz, doğrusu bilmek isterim.