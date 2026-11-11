Şeherizade Nuriddinova’nın hedefi dünya markalarının yüzü olmak!”

Özbekistan’dan Türkiye’ye uzanan hayat yolculuğuyla dikkat çeken Şeherizade Nuriddinova, modellik kariyerindeki deneyimi, azmi ve gelecek hedefleriyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 6-7 yıllık modellik deneyimine sahip olan Nuriddinova, katıldığı Miss Beauty of Turkey güzellik yarışmasında üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Hayatını kendi çabalarıyla şekillendirmeyi hedefleyen genç model için bu derece yalnızca bir güzellik yarışması başarısı değil, yıllardır verdiği emeğin ve kararlılığın önemli bir göstergesi. Hedeflerini her geçen gün büyüten Şeherizade, başarının bir anda değil, sabırla ve adım adım elde edildiğine inanıyor.

Hem öğrenci hem yardımcı öğretmen!

Çok yönlü kişiliğiyle dikkat çeken Nuriddinova, modellik kariyerinin yanı sıra eğitim hayatını da sürdürüyor. Hem öğrenci hem de yardımcı öğretmen olarak çalışmalarına devam eden Şeherizade, öğrenmenin ve kendini geliştirmenin hayat boyu devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

Rusça, Özbekçe, İngilizce ve Türkçe bilen genç model, farklı kültürleri tanımaya ve yeni diller öğrenmeye büyük ilgi duyuyor. Yeni ülkeler keşfetmek, uluslararası çevreler edinmek ve kendisini dünya çapında geliştirmek gelecek planlarının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Spor, sanat ve disiplin hayatının bir parçası

Yüzme, at biniciliği, pole dans, high heels dance, pilates ve koşu gibi farklı alanlarla ilgilenen Nuriddinova, aktif yaşam tarzını kişisel gelişiminin önemli bir parçası olarak görüyor. Farklı disiplinlerde kendisini geliştirmekten keyif alan model, fiziksel gelişimin yanında özgüvenin ve zihinsel dayanıklılığın da önemini vurguluyor.

Hedefinde uluslararası markalar ve büyük projeler var!

Modellik kariyerini uluslararası boyuta taşımayı hedefleyen Şeherizade Nuriddinova, önümüzdeki dönemde yurt dışına açılmayı planlıyor. Moda, kozmetik, parfüm, mücevher ve lüks yaşam sektöründeki markalarla iş birlikleri gerçekleştirmek, büyük markaların reklam yüzü olmak ve uluslararası kampanyalarda yer almak en önemli hedefleri arasında.

Reklam filmleri, katalog çekimleri ve tanıtım projelerinin yanı sıra oyunculuk alanında da kendisini geliştirmek isteyen genç model, dizi ve sinema projelerinde rol almayı arzuluyor. Türkçesini ve yabancı dil becerilerini geliştirmeye devam ederek kariyerinde yeni kapılar açmayı hedefliyor.

Başarının yanında iyilik bırakmak istiyor

Şeherizade Nuriddinova’nın hayalleri yalnızca kariyer ve kişisel başarılarla sınırlı değil. Genç modelin en anlamlı hedeflerinden biri, gelecekte elde edeceği kazançlarla çocukların eğitimine destek olmak, eğitim imkânları kısıtlı olan çocukların eğitim masraflarını üstlenmek ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek.

Başarının yalnızca maddi kazanç, şöhret veya unvanlarla ölçülemeyeceğine inanan Nuriddinova, başka bir insanın hayatına dokunabilmenin çok daha değerli olduğunu düşünüyor.

Bir çocuğun eğitimine katkıda bulunmak, onun geleceğine umut olmak ve kendi imkânlarıyla başka insanların hayatında güzel bir değişime vesile olmak en büyük hayalleri arasında yer alıyor.

Bu konudaki düşüncesini ise şu sözlerle ifade ediyor:

“Bir gün sadece kendi hayallerini gerçekleştirmiş biri olarak değil, başka insanların hayallerine de umut olmuş biri olarak anılmak istiyorum. Bir çocuğun eğitimine katkıda bulunmak, onun geleceğini değiştirebilmek benim için en büyük başarılardan biri olacak”

Özel hayatında önceliği kendisi ve hedefleri

Özel hayatında bekâr olan Şeherizade, şu anda kariyerine, eğitimine ve kişisel gelişimine odaklanmış durumda. Aşk hayatında karşılıklı güven, sadakat, saygı ve anlayışın önemine inanan genç model, hayatında kendisine ve hedeflerine saygı duyan bir insanın yer almasını önemsiyor.

“Hedeflerim büyük, yolculuğum henüz bitmedi”

Kendisini hırslı, azimli, disiplinli ve ne istediğini bilen bir kadın olarak tanımlayan Nuriddinova, karşılaştığı zorlukların hedeflerinden vazgeçmesine neden olmasına izin vermiyor. Her başarının yeni bir başlangıç olduğuna inanan genç model, kendisini başkalarıyla değil, geçmişteki kendisiyle kıyaslıyor.

Miss Beauty of Turkey üçüncülüğüyle önemli bir adım atan Şeherizade Nuriddinova’nın gelecek hedefleri arasında uluslararası moda dünyasında tanınan bir isim olmak, güçlü markalarla çalışmak, oyunculuk alanında kendisini göstermek ve sosyal sorumluluk projeleriyle çocukların hayatına dokunmak bulunuyor.

Onun hikâyesi yalnızca bir güzellik yarışmasında elde edilen dereceyi değil; hayallerinin peşinden giden, kendisini geliştiren ve gelecekte başarısını başkalarıyla da paylaşmak isteyen genç bir kadın yolculuğunu anlatıyor.

“Güzelliğimle dikkat çekmek, başarılarımla iz bırakmak, iyiliğimle hatırlanmak istiyorum.”

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