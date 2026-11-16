Bir insanın hayatında hangi noktada durduğunu öğrenmek istiyorsan, sana ayırdığı zamana bak. Çünkü zaman, insanın sahip olduğu en değerli imkânlardan biridir. İnsan zamanını, öncelik verdiği kişilere ve önem verdiği şeylere ayırır.



Bazen kendimizi bir başkasının hayatında özel bir yerde görür, hatta kendimize ayrıcalıklı bir konum biçeriz. Oysa insanın hayatındaki gerçek yerimizi belirleyen, kendi düşüncelerimiz değil, karşı tarafın davranışlarıdır.

Bir insanın söyledikleriyle yaptıkları arasında mesafe varsa, orada durup düşünmek gerekir. Çünkü güzel sözler söylemek kolaydır; önemli olan, o sözleri davranışlarla destekleyebilmektir. Seni önemsediğini söyleyen birinin hayatında sana zaman ayırmaması, söyledikleriyle yaşattıkları arasındaki çelişkiyi ortaya koyar.

Elbette herkesin sorumlulukları, yoğunluğu ve kendine ait bir hayatı vardır. Hiç kimse bir başkasının hayatının merkezinde olmak zorunda değildir. Ancak mesele, her an birlikte olmak değil; insanın önem verdiği kişiye hayatında bir yer açabilmesidir. Bazen birkaç dakikalık bir telefon, içten bir mesaj ya da samimi bir hâl hatır sormak bile bunun için yeterlidir.

Çünkü önemli olan yalnızca ne kadar zaman ayrıldığı değil, ayrılan zamanın arkasındaki düşünce ve samimiyettir.

İnsan ilişkilerindeki en büyük yanılgılardan biri, kendimizi karşımızdaki insanın hayatında olduğumuzdan daha önemli bir yerde görmektir. Zamanla bu düşünce beklentilere dönüşür. Beklentiler karşılanmadığında ise hayal kırıklığı başlar. Oysa insan, karşısındaki kişinin davranışlarını olduğu gibi değerlendirmeyi öğrenmelidir. Kendisine biçtiği yeri, karşı tarafın da aynı şekilde kabul ettiğini varsaymamalıdır.

Hiç kimsenin hayatında kendiliğinden kazanılmış bir ayrıcalığı yoktur. Özel olmak, yalnızca kendimizi özel hissetmekle mümkün değildir. Bir insanın hayatında özel bir yere sahip olmak; karşılıklı ilgi, emek, saygı ve samimiyetle anlam kazanır.

Bazen bir insanın hayatında bulunabilmek için büyük çaba harcarız. Onu anlamaya, dinlemeye, beklemeye ve onun için zaman yaratmaya çalışırız. Fakat aynı çabanın karşılığını göremediğimizde kendimize dürüstçe şu soruyu sormalıyız: Ben bu insanın hayatında gerçekten önemli bir yerde miyim, yoksa yalnızca ihtiyaç duyduğunda hatırladığı biri miyim?

Bu sorunun cevabı her zaman hoşumuza gitmeyebilir. Ancak insanın kendisine yapabileceği en büyük iyiliklerden biri, gerçekleri görmekten kaçmamaktır. Çünkü insan bazen karşısındakini kaybetmekten korktuğu için kendi değerini ve beklentilerini ikinci plana atar.

Unutulmaması gereken bir başka gerçek de şudur: Bir insanın sana zaman ayırmaması, senin değersiz olduğun anlamına gelmez. Senin değerin, bir başkasının ilgisiyle başlayıp ilgisizliğiyle sona ermez. Ancak onun hayatındaki öncelik sıralamasında nerede durduğunu anlamak için davranışlarına bakman gerekir.

İlişkilerde herkes aynı ölçüde emek vermeyebilir. Herkes aynı şekilde düşünmeyebilir, aynı hassasiyeti göstermeyebilir. Fakat sürekli bekleyen, arayan, soran ve çaba gösteren taraf olmak da insanı zamanla yorar. Bir ilişkinin anlamı, yalnızca bir kişinin gösterdiği gayretle değil, karşılıklı verilen değerle ortaya çıkar.

Belki de insanın öğrenmesi gereken en önemli şeylerden biri, herkesin hayatımızda özel bir yere sahip olabileceği ama bizim de herkesin hayatında aynı yerde olmayabileceğimizdir. Bunu kabul etmek bir yenilgi değildir. Aksine, insanın kendisini ve karşısındaki kişiyi daha doğru tanımasının başlangıcıdır.

Sonuçta bir insanın hayatındaki yerini anlamak için büyük sözlere, verilen vaatlere ya da geleceğe dair kurulan hayallere ihtiyacın yok. Bazen yalnızca sana ayırdığı zamana, seni hatırlama biçimine ve hayatında sana açtığı yere bakman yeterlidir.

Çünkü insanın öncelikleri çoğu zaman söylediklerinde değil, zamanını nereye ayırdığında saklıdır.

Kendini bir başkasının hayatında ayrıcalıklı sanmadan önce, o insanın hayatında sana gerçekten ne kadar yer ayırdığına bak.

Mutlu günler dilerim.

Neşat Yalçın Nasifoğulları Kadıköy İstanbul