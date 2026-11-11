Şarkıcı Ege Ocakbaşı’nda dostlarıyla bir araya geldi

Ünlü şarkıcı Ege, Nişantaşı Adana Ocakbaşı’nda dostlarını bir araya getirdi. Sanat, müzik ve magazin dünyasının tanınmış isimlerini buluşturan gecede kebaplar eşliğinde keyifli sohbetler yaşandı. Gecenin sürpriz konuğu ise ünlü ressam Bedri Baykam oldu.

Magazin ve sanat dünyasının sevilen isimleri, Nişantaşı’nın gözde mekânlarından Adana Ocakbaşı’nda unutulmaz bir akşamda buluştu. Sevilen şarkıcı Ege, yakın dostlarına verdiği özel kebap ziyafetiyle hem damaklara hem de gönüllere hitap etti.

Gecenin ev sahipliğini üstlenen Ege’nin davetine oyuncu Şevki Özcan, magazin gazetecisi Suha Baki ve işletme sahibi İbrahim Mert Parmaksız katıldı. Sanat ve magazin dünyasının renkli isimlerini aynı sofrada buluşturan gecenin sürpriz konuğu ise ünlü ressam Bedri Baykam oldu.

Adana mutfağının eşsiz lezzetlerinin servis edildiği gecede, dostluk sohbetleri ve kahkahalar sofranın en güzel eşlikçisi oldu. Ege’nin misafirperverliğiyle renklenen buluşmada, sanat dünyasından güncel gelişmelerden eski dostluklara kadar pek çok konuda keyifli sohbetler gerçekleştirildi.

Müziğiyle olduğu kadar samimi kişiliğiyle de tanınan Ege, dostlarıyla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, konuklar da bu özel davetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ünlü ressam Bedri Baykam’ın da katılımıyla ayrı bir renk kazanan gece, sanat, müzik, oyunculuk ve magazin dünyasını aynı çatı altında buluşturdu.