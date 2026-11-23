Times Higher Education 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralamasında dünya genelinde 113. sıraya yerleşen Atatürk Üniversitesi, tıp fakültesi bulunan devlet üniversiteleri arasında birinciliği aldı.

Uluslararası yükseköğretim kuruluşlarını değerlendiren Times Higher Education (THE), 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralamasını açıkladı. Atatürk Üniversitesi, dünyanın dört bir yanından üniversitelerin yer aldığı listede 113. basamakta konumlanarak önemli bir başarı elde etti. Türkiye’den sıralamaya giren 89 üniversite arasında 6. sırada yer alan Erzurum merkezli üniversite, devlet üniversiteleri arasında 4’üncü, tıp fakültesi olan devlet üniversiteleri arasında ise zirvede yer aldı.

Tıp Fakültesi Bulunan Devlet Üniversiteleri Arasında Zirve

Sıralamanın dikkat çeken yanı, tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasındaki dağılım. Atatürk Üniversitesi’nin önünde yer alan Türk üniversiteleri içinde tıp fakültesi bulunan tek kurum, vakıf üniversitesi olan Koç Üniversitesi. Bu tablo, Atatürk Üniversitesi’ni tıp fakültesi olan devlet üniversiteleri arasında birinci sıraya taşıdı.

THE, 201. sıradan itibaren üniversiteleri tek tek sıralamak yerine aralıklarla yayımlıyor. Bu aralıklarda tıp fakültesi bulunan devlet üniversiteleri arasında Erciyes (134), Akdeniz (172), Recep Tayyip Erdoğan (195), Ankara, Hacettepe ve Selçuk (201–250), Ondokuz Mayıs (251–300), Fırat ile Gazi (301–350) yer alıyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: “Bu Sonuç Ortak Emeğin Ürünü”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu şunları söyledi: “Atatürk Üniversitesi olarak bilimi disiplinlerin sınırları içinde tutmayan, alanlar arasında köprü kuran bir anlayışı benimsiyoruz. Dünya sıralamasında 113. basamakta yer almak ve tıp fakültesi bulunan devlet üniversiteleri arasında ilk sırada bulunmak, bu anlayışın uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu başarı; akademisyenlerimizin, araştırmacılarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin ortak emeğinin ürünüdür. Hepsine teşekkür ediyorum. Hedefimiz, bu konumu korumanın ötesinde, daha üst sıralara yürümek ve Erzurum’dan dünyaya değer üretmeye devam etmektir.”