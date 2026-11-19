Türkiye Radyo Televizyon ve İnternet Habercileri Derneği (TVDER), ilk resmi ziyaretini MÜSİAD’a gerçekleştirdi. İki kurumun temsilcilerini bir araya getiren görüşmede, medya sektörünün gelişimi, kurumlar arası iletişim ve ortak projelere yönelik iş birliği fırsatları ele alındı.

Türkiye Radyo Televizyon ve İnternet Habercileri Derneği (TVDER), kurumsal ziyaretlerine Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile başladı. MÜSİAD’ın daveti üzerine Genel Merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda, medya dünyası ile iş dünyası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çalışma alanları masaya yatırıldı.

MÜSİAD VE TVDER HEYETLERİ BİR ARAYA GELDİ

MÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmeye, MÜSİAD Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Tarık Gör ile komisyon üyeleri Emre Özcan, M. Kerem Kurtuluş, Canan Özpınar, Emirhan Yörük, Emin Kılıçtaş ve Yusuf Selçuk katıldı.

TVDER heyetinde ise Dernek Başkanı İzzet Aydın, Başkan Yardımcısı ve Kanal D Haber Muhabiri İbrahim Konar, Dernek Üyesi ve Haber Editörü Sevgi Uçar ile Kanal D Haber Kameramanı Volkan Kamber yer aldı.

MEDYA VE İŞ DÜNYASI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMİ

Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda, TVDER ve MÜSİAD’ın yürüttüğü çalışmalar ile gelecek dönem hedefleri değerlendirildi.

Görüşmede, medya sektörünün gelişimine katkı sağlayabilecek projeler, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve ortak çalışmaların hayata geçirilmesine yönelik fırsatlar üzerinde duruldu.

ZİYARET HATIRA FOTOĞRAFIYLA SONA ERDİ

TVDER’in ilk resmi kurumsal ziyareti olma özelliğini taşıyan buluşma, karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

TVDER heyeti, nazik davetleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla MÜSİAD temsilcilerine teşekkür etti.