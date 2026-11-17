Türkiye Ralli Şampiyonu Kerem Kazaz, üç yıl üst üste, üç kez şampiyon!

23 puan geriden üçüncü şampiyonluğa!

Henüz 20 yaşında, üst üste üçüncü kez Türkiye Ralli Şampiyonu. Kerem Kazaz, tüm zorluklara rağmen son yarışa kadar sürdürdüğü mücadelesini bir kez daha zirvede tamamladı.

20 YAŞINDA, üç yıl üst üste, üç kez zirvede!

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın genç yıldızı Kerem Kazaz, henüz 20 yaşında üst üste üçüncü kez Türkiye Ralli Şampiyonu olarak kırılması güç bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz hafta sonu koşulan sezonun son yarışı İstanbul Rallisi’ne 23 puan geride başlayan Kazaz, rakiplerine karşı ortaya koyduğu ezici performansla şampiyonluğu yeniden kazandı. Teknik sorunlar, sakatlık nedeniyle kaçırdığı yarış ve puan kayıplarıyla geçen zorlu bir sezonun sonunda, parkurlardaki mücadelesiyle bir kez daha zirveye adını yazdırmayı başardı.

Team Petrol Ofisi adına yarışan, Red Bull sporcusu ve Hyundai Türkiye destekli Kerem Kazaz, 13–15 Kasım tarihlerinde düzenlenen Orhan Yüce 46. İstanbul Rallisi’nde tarihi bir başarıya imza attı. Kopilotu Ross Whittock ile Hyundai i20 N Rally2’nin direksiyonuna geçen genç pilot, sezonun son yarışında sergilediği üstün performansla 2026 Türkiye Ralli Şampiyonluğu’nu arasız üçüncü kez kazandı.

2024, 2025 ve 2026 yıllarında üst üste elde ettiği üç şampiyonlukla henüz 20 yaşında Türk otomobil sporları tarihine gelmiş geçmiş en genç şampiyon olarak geçen Kazaz, yalnızca hızı ve yeteneğiyle değil, en zor koşullarda bile mücadeleden vazgeçmeyen karakteriyle de dikkat çekti.

İSTANBUL’DA ŞAMPİYONLUK PERFORMANSI

Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın yedinci ve son ayağı olan İstanbul Rallisi, sezonun en kritik mücadelesine sahne oldu.

Şampiyona lideri Uğur Soylu’nun 127 puanına karşılık 104 puanla yarışa başlayan Kerem Kazaz, şampiyonluk için mutlak başarıya ihtiyaç duyduğu İstanbul’da kusursuza yakın bir performans ortaya koydu.

İstanbul Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve 10 özel etaptan oluşan rallide Kazaz, ilk günden itibaren yarışın kontrolünü eline aldı. İlk günü en yakın rakibinin 55,1 saniye önünde lider tamamlayan genç pilot, ikinci gün de temposunu koruyarak finişe ulaştı.

Kazaz ve Whittock ikilisi, İstanbul Rallisi’ni en yakın rakiplerinin toplam 2 dakika 39,7 saniye önünde kazanarak sezonun en kritik yarışında tartışmasız bir üstünlük sergiledi.

Bu zafer, Kerem Kazaz’a yalnızca bir yarış birinciliği değil, üst üste üçüncü Türkiye Ralli Şampiyonluğu’nu da getirdi.

ZORLUKLARIN BELİRLEDİĞİ DEĞİL, MÜCADELENİN KAZANDIRDIĞI BİR SEZON

Kerem Kazaz için 2026, kariyerinin hem en zorlu hem de en anlamlı sezonlarından biri oldu.

Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nda teknik aksaklıkların gölgesinde geçen ve gerçek potansiyelini sonuçlara yansıtamadığı bir sezon yaşayan Kazaz, Türkiye’deki şampiyonluk mücadelesini ise tüm kararlılığıyla sürdürdü.

Şili Rallisi’nde yaşadığı bel kırığı sebebiyle Eskişehir Rallisi’ne katılamayan genç pilot, doktorların riskli demesine rağmen Kocaeli Rallisi’nde yarıştı ve de teknik sorunların ardından Super Rally kapsamında yarışa devam etmek zorunda kaldı. Bu yarışta elde ettiği puanların daha sonra sportif değerlendirme ve itiraz süreçleri sonucunda iptal edilmesi, şampiyonluk yolundaki mücadelesini daha da zorlaştırdı.

Ancak bütün bu gelişmeler Kerem Kazaz’ın hedefini değiştirmedi.

Sezon boyunca yaşadığı aksiliklere, kaybettiği puanlara ve son yarışa geriden başlamasına rağmen mücadelesini masa başında değil en iyi bildiği etaplarda sürdürmeyi seçti. Sportif kurallara ve rakiplerine duyduğu saygıdan ödün vermeden, şampiyonluk iddiasını son etaba kadar taşıdı.

İstanbul Rallisi’nde ortaya koyduğu performans, bu kararlılığın en güçlü karşılığı oldu.

ÜÇ YILDIR DEĞİŞMEYEN İSİM: KEREM KAZAZ

2024 yılında Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu olarak dikkatleri üzerine çeken Kerem Kazaz, 2025’te unvanını korudu. 2026’da ise henüz 20 yaşındayken üçüncü kez şampiyonluğa ulaşarak Türk ralli tarihinin en dikkat çekici başarı hikâyelerinden birini yazdı.

2026 sezonunda Bodrum, Yeşil Bursa ve Kapadokya rallilerinde elde ettiği zaferlerin ardından İstanbul’da da zirveye çıkan Kazaz, genel klasman şampiyonluğunun yanı sıra Genç Pilotlar kategorisinde de birinciliği elde etti.

Üç yıldır zirvede kalmayı başaran genç sporcunun bu başarısı, yalnızca bir şampiyonluk serisi değil; istikrarın, disiplinin, sportif olgunluğun ve kazanma iradesinin de güçlü bir göstergesi oldu.

Kerem Kazaz, 20 yaşında üçüncü şampiyonluğunu kazanırken, bir kez daha gerçek şampiyonluğun yalnızca kazanmakla değil, bütün zorluklara rağmen yarışmaya devam etmekle mümkün olduğunu gösterdi.

Team Petrol Ofisi, Red Bull ve Hyundai Türkiye’nin desteğiyle Türkiye’de tarihi başarısını sürdüren Kazaz, uluslararası arenadaki hedefleri doğrultusunda da Türk motor sporlarının en güçlü genç yeteneklerinden biri olmayı sürdürüyor.

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