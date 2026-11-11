Miss Beauty of Turkey güzeli Nur Köksal: “Benim Hikâyem Daha Yeni Başlıyor”

Miss Beauty of Turkey 1 cisi Nur Köksal, “Doğallığımla var olmak istiyorum”

24 Kasım 2000 tarihinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde dünyaya gelen Nur Köksal, eğitim hayatı için geldiği Mersin’de yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Ziraat teknikerliği eğitiminin ardından kariyerini idari işler alanında şekillendiren Köksal, 2021 yılında başladığı çalışma hayatında önemli görevler üstlendi. Türkiye ve Rusya’nın tanınmış şantiye projelerinde uzun yıllar idari işler müdürü olarak görev yapan Köksal, profesyonel kariyerindeki başarısına rağmen çocukluk hayalinden hiçbir zaman vazgeçmedi.

Köksal’ın hikâyesi, yalnızca bir mankenlik yarışmasında elde ettiği birincilikten ibaret değil. Aynı zamanda yıllarca içinde taşıdığı bir hayalin, ailesinin desteğiyle gerçeğe dönüşmesinin hikâyesi.

“Hayalimden hiçbir zaman vazgeçmedim ama ailemin desteği olmadan da bu yola çıkmak istemedim.”

İki erkek kardeşinin arasında ailenin tek kızı olan ve Adanalı bir ailede büyüyen Nur Köksal, çocukluğundan bu yana manken olmayı hayal ettiğini ancak aile yapısı nedeniyle bu hayalini uzun yıllar ertelediğini ifade ediyor.

“Ben aileme çok bağlı bir kadınım. Onların düşüncelerine ve değerlerine her zaman önem verdim. Ailemin onaylamayacağı bir şeyi yapmayı hiçbir zaman istemedim. Bu nedenle çocukluk hayalim olan mankenliğe uzun yıllar adım atamadım. Ancak yıllar sonra ailemin desteğini arkamda hissederek bu hayalimi gerçekleştirmek benim için tarif edilemez bir mutluluk oldu.”

Köksal, annesinin Bulgaristan göçmeni olduğunu ve güzelliğinin önemli bir bölümünü annesinden aldığını belirtiyor. Ailesinin kendisine verdiği desteğin hayatındaki en büyük güç olduğunu vurgulayan genç model, yarışma sürecinde özellikle annesinin desteğinin kendisi için çok kıymetli olduğunu söylüyor.

“Doğallığımla var olmak istiyorum”

1.80 boyunda ve 60 kilo olan Nur Köksal, güzelliğiyle ilgili en çok merak edilen konulardan birinin de doğal görünümü olduğunu ifade ediyor.

“Yüzümde ve fiziğimde herhangi bir estetik müdahale, dolgu veya botoks bulunmuyor. Özellikle dudaklarımın dolgu olduğunu düşünenler oluyor ancak bu tamamen genetik. Baba tarafımda da dudak yapısı belirgin olan çok sayıda kişi var. Ben kendi doğal güzelliğimin farkındayım ve bu güzelliği koruyarak ilerlemek istiyorum.”

Köksal, güzelliğin yalnızca fiziksel özelliklerden ibaret olmadığına, insanın kendini geliştirmesinin, duruşunun ve hayata bakışının da en az dış görünüşü kadar önemli olduğuna inanıyor.

“Benim için birincilik, hayalime attığım ilk büyük adımdı.”

Katıldığı mankenlik yarışmasında birincilik elde eden Nur Köksal, yarışma sürecini hayatının en özel deneyimlerinden biri olarak tanımlıyor.

“Yarışmada kendimi inanılmaz mutlu hissettim. Çünkü yıllardır içimde taşıdığım bir hayali gerçekleştirmiştim. Hayalime ilk adımımı atarken birincilik elde etmek benim için gerçekten mükemmel bir duyguydu. Bu başarı, kendime olan inancımı daha da güçlendirdi. Ancak benim için asıl önemli olan, bu yolculuğun henüz başlangıcında olmam.”

“Hedefim uluslararası arenada başarılı bir model olmak.”

Hırslı, öğrenmeye açık ve kendini geliştirmeyi seven bir kadın olduğunu belirten Köksal, kariyerini yalnızca mankenlikle sınırlı tutmuyor. Birden fazla alanda eğitimler alan ve çeşitli sertifikalara sahip olan genç model, şu anda İngilizcesini geliştirmek için eğitim alırken aynı zamanda hosteslik eğitimi de görüyor.

“Ben hiçbir zaman ‘Ben her şeyi biliyorum’ diyen biri olmadım. Çünkü insanın öğrenebileceği çok fazla şey var. Kendini geliştirmek, yeni bilgiler edinmek ve farklı alanlarda deneyim kazanmak benim için çok önemli. Şu an en büyük hedefim mankenlik alanında öğrenebileceğim her şeyi öğrenmek, kendimi uluslararası yarışmalara hazırlamak ve uluslararası arenada başarılı bir model olmak.”

Nur Köksal, yıllarca içinde sakladığı hayaline bugün ailesinin desteğiyle yürürken, elde ettiği başarının kendisi için çok daha büyük hedeflerin başlangıcı olduğunu vurguluyor.

“Bu yolculukta bana inanan, beni destekleyen ve her koşulda yanımda olan aileme sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorum ki arkamda her zaman beni destekleyen bir annem ve babam var. Ben gerçekten çok şanslı bir kadınım. Hayallerimin peşinden yürürken ailemin desteğini hissetmek benim için her şeyden daha kıymetli. Bugün geldiğim noktada kendimle gurur duyuyorum. Ancak daha öğrenecek çok şeyim, gerçekleştirecek çok hayalim var. Benim hikâyem daha yeni başlıyor.”

Galeri