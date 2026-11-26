Bir Orkestranın Sessizliğinde Başlayan Varoluşsal Hesaplaşma: “ÇARPIŞMA” İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi’nde

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Müge Oskay’ın kaleme aldığı ve Kubilay Karslıoğlu’nun yönettiği sarsıcı yapım “ÇARPIŞMA” ile sanatseverleri müziğin ve insan ruhunun derinliklerine yolculuğa çıkarıyor. Tek perdelik yapım, 2 – 5 Aralık tarihleri arasında İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor.

Sıranın En Arkasındaki “Sus” ve Sessiz Bir Çarpışma

Hassasiyet, uyum, derinlik, ruh… İşte bir orkestradan beklenenler… Peki, bu kusursuz uyumu ve hassasiyeti ne bozabilir?

Sıranın en arkasında oturan, konser boyu belki de tek bir vuruşu bekleyen bir orkestra üyesinin aklından neler geçer? Beklerken derinliğini kaybeder mi yahut ruhunu hangi sorular ele geçirir? Neden kompozitörler bazı enstrümanlara bu kadar çok “sus” yazarlar? Orkestra içinde bir besin zinciri varsa, en üstteki kimdir? Ya da kim en altta? Bu soruların izini süren oyun, bireyin toplumsal çarklar ve hiyerarşi içerisindeki yerini, müziğin evrensel dili üzerinden sarsıcı bir sorgulamaya açıyor.

Yaratıcı Kadro ve Sahne Arkasındaki Emek

Oyunun etkileyici atmosferini ve görsel dünyasını şekillendiren dekor ve kostüm tasarımı Arzu Özdemir McArthur’a, ışık tasarımı Türk tiyatrosunun usta ismi Yakup Çartık’a, dramaturgisi ise Sündüz Haşar’a ait. Yapımın yönetmen yardımcılıklarını Can Şıkyıldız ile Çiğdem Yıldız üstlenirken, reji asistanlığını Asena Hotamış yürütüyor.

Sahnedeki Güçlü Performans

Tek kişilik muhteşem performansıyla sahnede devleşen Can Atak, orkestra üyesinin içsel fırtınalarını ve zihinsel yolculuğunu izleyiciye aktarıyor.

Gösterim Takvimi

1 saat 10 dakika süren ve aralıksız tek perde olarak sahnelenen “ÇARPIŞMA”, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi’nde aşağıdaki tarih ve saatlerde sanatseverlerle buluşacak:

2 Aralık Çarşamba – Saat: 20.00

3 Aralık Perşembe – Saat: 20.00

4 Aralık Cuma – Saat: 20.00

5 Aralık Cumartesi – Saat: 15.00 ve 20.00

13 yaş ve üzeri tüm tiyatroseverler hayatın ve müziğin görünmeyen arka planıyla yüzleşmeye davetlidir; biletler biletinial.com ve Devlet Tiyatroları gişelerinden temin edilebilir.