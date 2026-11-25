Günlerin içini doldurursanız günler önem arz eder; yoksa önemli günler sıradan günlere dönüşür.

Yıl 365 gündür ve her bir güne bir şeyler atfedilmiştir. Atfedilen günlere göre ülkede yerel ve ulusal boyutta kutlamalar, anmalar yapılagelmektedir.

Mesele, günün hakkını verebilmektir.

Öğretmenler Günü, yani 24 Kasım, önemli bir gündür.

Ne kadar günün hakkı verilerek kutlanıyor, onu da siz okuyucuların takdirine bırakalım!

Öğretmenler Günü’nün tarihsel sürecine bir bakalım.

Öğretmenler Günü ülkemizde iki kez kutlanmaktadır. Birisi Dünya Öğretmenler Günü olan 5 Ekim, diğeri ise ülkemize özel 24 Kasım…

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, 30 Temmuz 1993 tarihli UNESCO 27. Genel Konferansı’nda alınan kararla ilan edilmiş ve 1994 yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1928’de “Millet Mektepleri’nin Başöğretmeni” unvanını aldığı 24 Kasım günü, 1981 yılında Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.

İçi doldurulduktan sonra iki tarih de önemlidir. Mesele, öğretmenlerin değerinin ne kadar bilindiğidir; hem maddi hem de manevi…

Ülkenin temeli okuldur, demiştim.

Okulu da temel kılan öğretmendir.

Öğretmenlerin hoşuna gitsin, doğru kabul edilsin ya da yazmış olmak için değil; bilimsel, felsefi ve sosyolojik bir gerçeklik olduğu için söylüyorum: Ülkelerin büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesi öğretmenlerin çabası ve gayretiyle mümkündür.

Hepimiz okumuş ya da duymuşuzdur “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” kitabını. Finlandiya’nın kalkınmasında ve uygarlaşmasında öğretmenlerinin ne kadar temel bir görev üstlendiğini anlatmaktadır. Finlandiya’yı kalkındıran, uygarlaştıran ve ekonomik olarak güçlü kılan öğretmenler olmuştur.

Kitabın yazarı Grigori Spiridonoviç Petrov, her şeyi eğitime bağlamış ve öğretmenin önemini vurgulamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti için de aynı durum söz konusuydu.

Kurtuluş Savaşı verilirken bile Atatürk’ün emriyle Maarif Kongresi toplanmış, eğitimle ilgili kararlar alınmıştır.

Eskişehir-Kütahya Savaşı’nda ordu yenilmiş, geri çekilmişti. Böyle bir ortamda bile Atatürk şunu demiştir: “Silâhıyla olduğu gibi beyniyle de mücadele etmek zorunda olan milletimizin, birincisinde gösterdiği gücü ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur.”

Yine Atatürk, “En büyük savaş cehaletle yapılan savaştır.” demiştir.

Öğretmenlerin değerini en çok bilenlerden biri de Hz. Ali olmuştur. “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” demiştir.

Öğretmenlerle ilgili çok söz söylenmiştir, bundan sonra da çok söz söylenecektir.

Öğretmenlik bana göre de özel, gerçekten de kutsal bir meslektir. Aynı zamanda çok zordur. Başka mesleklere kesinlikle benzemez, mukayese bile edilemez.

Bu kadar kutsal ve zor bir mesleğin özlük ve ekonomik hakları boyutunda yeterli iyileştirme maalesef yapılabilmiş değildir.

Kutsal meslek, biraz da iyi ücret ve özlük haklarında özerklik ister.

Öğretmen Meslek Kanunu (ÖMK) temelinde anayasal güvence ve iyi bir yaşam kalitesi sunulması gerekmektedir.

Öğretmenlere sözlerle değil, icraatlarla da kıymet verildiğini göstermek istiyoruz.

Geçmişe bakıyorum da öğretmenlere elçiliklerde, bakanlıklarda ve devletin bürokrasisinde de yer verilmiş, ülkenin yönetiminde söz sahibi olmuşlar.

Bu gerçekten çok değerli ve anlamlı…

Öğretmenin ciddi bir itibarı ve kalitesi olduğunu gösteriyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekili maaşları görüşülürken Atatürk, “Milletvekili maaşları öğretmen maaşını geçmesin.” demiştir.

Bugün milletvekili maaşı ile öğretmen maaşı arasında uçurum vardır.

Öğretmen, diğer devlet memurlarıyla aynı maaşı almakta ve ekonomik sıkıntılarla boğuşmaktadır.

Öğretmen hak ettiği maaşı aldığı ve hak ettiği değeri gördüğü zaman eğitimin kalitesi de artacak, ülkenin temeli olan eğitim en iyi şekilde gerçekleştirilecektir.

Ülkenin temeli eğitim, eğitimin temeli de öğretmendir.

Ne diyelim!

Öğretmenler Günü kutlu olsun…