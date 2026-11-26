Sanatçı Nur Küsmez, “AN” isimli kişisel resim sergisiyle 5 Aralık 2026 tarihinde Venüs Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Doğanın renklerini, denizin dinginliğini ve yaşamın içinden süzülen özel anları tuvaline taşıyan sanatçının yağlı boya tekniğiyle hazırladığı eserlerden oluşan sergide, deniz teması ön plana çıkıyor. Denizin farklı renklerini, ışık oyunlarını ve değişen atmosferini kendine özgü bir yorumla tuvale taşıyan Küsmez, izleyiciyi mavinin farklı tonları arasında sanatsal bir yolculuğa çıkarıyor. Deniz manzaralarının derinliğini ve estetik güzelliğini renklerle buluşturan sanatçı, her eserinde izleyiciye farklı bir duygu ve bakış açısı sunuyor.

Sanatçı için “AN”, yalnızca bir zaman dilimi değil; hissedilen, yaşanan ve bellekte iz bırakan güzelliklerin tuvale yansıması. Her eserinde farklı bir atmosfer ve duygu dünyası oluşturan Küsmez, denize kendi sanatsal bakış açısıyla yeniden hayat veriyor.

Nur Küsmez Hakkında;

İlköğrenimini Ataköy İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini Saint Benoît Fransız Kız Lisesi’nde tamamlayan Nur Küsmez, resim çalışmalarını farklı sergiler aracılığıyla sanatseverlerle buluşturdu. Kişisel sergisinin yanı sıra çeşitli karma sergilerde de yer alan sanatçı, üretimini sürdürerek kendine özgü yorumunu tuvale yansıtmaya devam ediyor.

Resim sanatının yanı sıra Klasik Türk Müziği topluluğunda korist olarak da yer alan sanatçının çok yönlü sanat anlayışı, eserlerindeki ritim, renk ve atmosfer arayışına da yansıyor. Yaşamın içindeki güzellikleri ve anları yakalama arzusuyla üretimini sürdüren Küsmez, eserleri aracılığıyla izleyicisiyle duygusal bir bağ kurmayı amaçlıyor.

Sergi Bilgileri

Sergi Açılışı: 5 Aralık 2026 Cumartesi, saat 15.00

Sergi Yeri: Venüs Sanat Galerisi, Pınar Sokak No 10 Göztepe – Kadıköy

Sergi Tarihi: 5–9 Aralık 2026

Ziyaret Saatleri: Her gün 11.00–17.00

Sanatın, rengin ve denizin büyülü dünyasında buluşmak üzere tüm sanatseverler Nur Küsmez ’in “AN” isimli kişisel resim sergisine davetlidir.