Fatih Erbakan: ‘87 seçim bölgesinde de kendi adaylarımız ve logomuzla seçime giriyoruz’

Partisinin aday tanıtım toplantısında konuşan Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, “Türkiye’deki 87 seçim bölgesinin 87’sinde birden eksiksiz ve istisnasız bir şekilde kendi logomuz ve kendi adaylarımızla ancak Cumhur İttifakı’nın çatısı altında inşallah seçimlere gireceğiz. Böylelikle tam 21 senelik Meclis hasretine son vereceğiz. 21 sene sonra Milli Görüşü yeniden Meclis’e taşıyacağız Allah’ın izniyle” dedi.

Yeniden Refah Partisi, Ankara ATO Congresium’da ‘Türkiye’nin Değerleri’ konseptiyle aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

‘7’li masanın ülkeyi uçuruma sürüklemesine engel olacağız’

İstiklal Marşı ve sinevizyon gösterisiyle başlayan programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Millet İttifakı’na yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Erbakan şunları söyledi: “Cumhur İttifakı’na katılmamızın en önemli nedenlerinden biri, ‘Dört altı yaş arasında okul öncesi yaştaki çocuklara Kur’an öğretmek çağ dışılıktır. Taliban zihniyetidir’ diyen, Namus kavramının kökünü kazımayı amaçlayan, ‘İstanbul Sözleşmesi iktidara gelir gelmez yapacağımız ilk iştir’ diyen Eşcinsel evlilikler tabiki olabilir ama toplum buna henüz hazır değil diyen LGBT Türk aile yapısına zarar vermez diyen başörtüsüne anayasal güvence getirilmesine laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkan Yedili masanın ülkeyi uçuruma sürüklemesine engel olmaktır.”

PKK yöneticileri her gün Altılı masaya destek videoları yayınlıyor

Bakınız masa altından çıkıp desteğini açıklayan, masanın 7. ortağı HDP’nin seçim vaatleri neler? ‘Din dersini kaldıracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İnanç İşleri Başkanlığı yapacağız. Terör operasyonlarını tamamen durduracağız. Suriye’deki PYD-YPG ile mücadele eden Türk askerini oradan çekeceğiz, orayı PYD’ye, YPG’ye teslim edeceğiz.’

Masanın dışarıdan destekçisi HDP! HDP’nin de yedek partisi Sol Yeşiller Partisi’nin seçim bildirgesinde işte bunlar söyleniyor. Bebek katili terör örgütü PKK’nın yöneticileri her gün yayınladıkları videolar ile 7’li masanın Cumhurbaşkanı adayına oy istiyor. Biz Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizin işte bu haldeki bir 7’li masaya teslim edilmesine vesile olmamak için Cumhur İttifakı’na katıldık.

FETÖ’nün, PKK’nın maşası 7’li masa!

Millet İttifakı’na eleştirilerini sürdüren Erbakan, “PKK’nın, FETÖ’nün neredeyse her gün destek videoları yayınladığı, gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi’ni getireceğiz diyen, ‘LGBT aile yapısını bozmaz’ diyen bir zihniyetin iktidara gelmesine vesile olursanız bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz!? Bunlar 7’li masa değil, 7’li maşa olmuşlar. PKK’nın maşası, FETÖ’nün maşası, dış güçlerin maşası… Bizim kurulduğumuzdan beri söylediğimiz gibi Milli Görüş’ün tek temsilcisi Yeniden Refah Partisi’dir. Büyük imkanlarla siyaset yapanlar, su gibi para harcayanlar, cilalanıp parlatılanlar, balon gibi şişirilenler seçime kendi logolarıyla girmekten çekinirken, Milli Görüş’ün tek temsilcisi Yeniden Refah Partimiz bu seçime aslanlar gibi kendi logosuyla, kendi adaylarıyla giriyor. İnşallah Milletimiz de bu seçimde gerekeni yapacak!”

‘Milli Görüş’ü 21 yıl sonra Meclis’e taşıyacağız’

Tüm seçim bölgelerinde kendi amblemleri ve kendi adaylarıyla seçime gireceklerini belirten Erbakan, “Hükmü şahsiyetimizi muhafaza ederek, Cumhur İttifakı’nın çatısı altında seçimlere inşallah gireceğiz. Ve inşallah Yeniden Refah Partimizi, Milli Görüş’ü, tam yirmi bir yıl aradan sonra Meclis’e en güçlü bir şekilde taşıyacağız Allah’ın izniyle.” şeklinde konuştu.

Milletimizin Derdi Bizim Derdimizdir!

Erbakan, sık sık ‘Mücahit Erbakan’ sloganlarıyla kesilen konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz bugüne kadar hep, aile müessesesinin korunması gerektiğini savunduk. Şimdi inşallah 14 Mayıs’tan sonra Meclis’te bunu çok daha gür bir sesle savunacağız. Atanamayan öğretmenlerimizin sesi olacağız. Kahraman Uzman çavuşlarımızın haklı taleplerini Meclis’te biz dile getireceğiz. Kamuda Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve mensuplarının genel idare hizmetleri sınıfına alınması için mücadele edeceğiz. Bekçilerimizin hakkı olan yıpranma payının verilmesi için Meclis’te mücadele edeceğiz. Taşeron işçilerimizin sesi olmaya Meclis’te devam edeceğiz. Mevsimlik geçici işçilerimizin mağduriyetlerini hükümetin gündemine biz getireceğiz. Polislerimizin, korucularımızın taleplerini Meclis gündemine taşıyacağız Staj mağdurlarının, kamu mühendislerinin sorunlarını Meclis’te çok daha etkili bir şekilde dile getireceğiz. Doktorlarımızın sorunlarını güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Müfredatın milli ve manevi değerlerimizi önceleyen hale getirilmesi için mücadele edeceğiz D-8’in canlandırılması, D-60 hedefine yürünmesinin takipçisi olacağız Denk bütçenin ne kadar hayati olduğunu Meclis’te savunmaya devam edeceğiz. Borç ve faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisinin uygulanmasının şart olduğunu Meclis’te en gür sadayla haykırmaya devam edeceğiz. Paylaşımda adaletin, yargıda adaletin, yönetimde adaletin savunucusu olacağız. Bütün bunları, hükümetin ve ülkenin gündemine en güçlü şekilde getireceğiz ve bu sorunların çözülmesine vesile olacağız.”

Sakartepe Seçim Beyannamesi’nden önemli maddeleri okudu

Genel Başkan Erbakan’ın konuşması önce Siyasi İşler Başkanı Av. Bayram Sakartepe, Yeniden Refah Partisi’nin seçim beyannamesinden önemli başlıkları paylaştı.

Çevre – Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşümde, rantı önceleyen değil, adil ve hakça paylaşımı önceleyen bir kentsel dönüşümü sağlayan kanunları yapacak, çevrenin korunmasını, yeşil alanları ve aile/komşuluk ilişkilerini en ön planda tutacağız. Sadece binaları değil altyapıları da günümüz ihtiyaçlarına göre dönüştüreceğiz.

Hem Meclisteki çalışmalarımızla hem de 2024 yılında Yerel Seçimlerde göstereceğimiz başarılarla “yaşanabilir şehirlerin kurulmasına” bizler öncülük edeceğiz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar

Milli Görüşün Meclis’te olduğu 2023 ve müteakip yıllar, Ülkemizi, enerjide kendi kendine yetebilen bir ülke haline getirmek üzere geliştirdiğimiz onlarca projenin temellerinin atıldığı ve enerji üretimine başladığı yıllar olacaktır.

Güneş, Rüzgar ve Jeotermal gibi temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını azami düzeyde kullanacağız.

Toryum Enerji Santrallerini kuracağız.

D-8 ve D-60 çatısı altında yapacağımız Enerji işbirlikleri ile maliyetlerimizi minimize edeceğiz.

Vatandaşımızın elektrik faturalarından “kayıp kaçak bedellerini”, “sayaç okuma bedellerini” çıkaracak, fatura hesaplamalarındaki çarpanları vatandaşlarımız lehine düşüreceğiz.

Sanayicilerimizin enerji kullanımında destekler vereceğiz.

Madenlerimizin, yüksek katma değerli üretimlerde kullanılmasını teşvik edecek, kuracağımız tesislerde fiili üretim yapılmasını destekleyeceğiz.

Milli Savunma Sanayi

Milli ve yerli savunma sanayimizin gelişimine önemli ölçüde destekler vererek, NATO’ya bütünleşmiş ve bağımlı hale gelim silah ve savunma sistemlerimize alternatifler üreteceğiz.

Milli ve yerli savunma sanayii yatırım ve üretimlerimizi mutlaka D-8 Ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler ile ortak protokollerle yaygınlaştıracak, savunma sanayii ihracat pazarını genişletecek, kurulan ortaklıklar sayesinde karşılıklı üretim bilgisi paylaşımında bulunacak ve üretim maliyetlerini düşüreceğiz.

Milli Muharip Uçak, İHA, SİHA, Milli Muharip İnsansız Uçak, İnsansız Deniz Aracı ULAQ gibi kara, hava, deniz silah ve savunma sistemlerinin her birine yapılan yatırımları arttıracak ve savunma sanayimizi %100 yerlilik ve millilik oranına ulaşma hedefiyle destekleyecek ve geliştireceğiz.

Ekonomi

Ekonomide “Önce insan” ilkesini tam manasıyla hâkim kılacağız. Önceliği insanımızın saygınlık, onur ve refahına hizmet edecek ekonomik sistem kurmaya odaklanacağız.

Yeniden Refah iktidarında,

• Herkesin isteyerek çalıştığı saygın bir işi olacak, herkesin insanlık onuruna yakışır bir ücreti olacak ve herkes emeğinin karşılığını tam olarak alacaktır.

• Türkiye ekonomisi planlı ve programlı işleyecek, borçlanmadan üreterek büyüyecek ve yüksek teknoloji ihracatıyla zenginleşecektir.

Hukuk

Yeniden Refah iktidarında, adil düzen esaslı bir hukuk sistemini getireceğiz. Kuvvetlinin değil haklı olanın üstün olduğu bir anlayışı benimseyerek; yaşantımıza, inanışımıza, örf ve adet kurallarımıza, objektif ve sübjektif ahlak kurallarımıza, değerlerimize göre hareket edeceğiz.

Yeniden Refah iktidarında, Yasama, Yürütme ve Yargı organlarının birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılması ve birbirinden bağımsız olmasını sağlayacağız.

Gençlik

Yeniden Refah Partisi olarak, gençlerimizi çağın gereklerine uygun bir gençlik ortamında yaşatmayı ve gelişimlerini sağlamayı önde gelen hedeflerimiz arasında tutacağız. Gençlik Bakanlığı’nı kuracağız. Ülkemizde, başta ekonomi ve istihdamını destekleyecek, kendi başlarına ayakta durabilecekleri olgunluk dönemine kadar daima yanlarında olacağız.

Engelli Vatandaşlarımız

Yeniden Refah Partisi olarak “Engellilere Hizmet Önceliğimizdir” sloganımızla çıkmış olduğumuz bu yolda, engelli vatandaşlarımızın hayatın tüm alanlarında yer alabilmesini sağlamak temel amacımız olacaktır. TÜİK verilerine göre, ülkemizde %12,5 oranıyla 10 milyon engelli vatandaşımızın olması nedeniyle, kamu ve özel sektörde engelli çalıştırma oranını adil bir şekilde güncelleyerek %3’ten %6’ya yükselteceğiz. İstihdam, iş kuranlara hibe, teşvik ve vergi indirimi, engelli araç indirimlerinde tavan artışı gibi uygulamalarda yapacağımız artışlarla destek olacağız. Türkiye’nin sokağını, kamu/özel her kurumunu engelli dostu haline getirecek düzenlemeleri yapacağız.

Milli Eğitim

Milli ve Manevi değerlerimize göre belirlediğimiz, günümüz ihtiyaçlarına cevap veren, bilimle donatılmış bir müfredatı oluşturacağız.

Öğrencilerimizi en az bir dili iyi şekilde konuşabilen ve en az bir mesleğe öğrenmiş olarak mezun edecek sistemi oluşturacağız.

Milli eğitim sistemindeki istikrarsızlık sorununu çözeceğiz.

Öğretmenlerimizin Geçim derdi, Ailenin bütünlüğü ve Hak, Adalet ve Meslek itibarı ile ilgili sorunlarını çözeceğiz.

Özel okullarda çalışan öğretmenlerimiz ile kamuda çalışan öğretmenlerimizin maaş ve özlük haklarını eşit hale getireceğiz.

Kamunun ihtiyacı olan öğretmen açığını planlı atamalarla kapatacağız.

Üniversiteler (Yükseköğretim)

Üniversitelerimizi, gençlerimizi bilimle buluşturan, bir meslekte uzmanlaştıran birimler haline getireceğiz.

Akademisyenlerimizin maaş, kadro ve özlük haklarında önemli düzeyde artış sağlayacağız.

Dış Politika

Şahsiyetli bir dış politikayı destekleyecek, D-8 ve D-60 birliklerini güçlendireceğiz.

İç Politika

Vali ve Kaymakamlarımızın, Polislerimizin, Jandarma Personelimizin, Uzman Çavuşlarımızın, İtfaiyecilerimizin, Bekçilerimizin, Korucularımızın, Taşeron çalışanlarımızın, Staj mağdurlarımızın maaş, kadro ve özlük haklarıyla ilgili sorunlarını çözeceğiz.

Sivil toplum kuruluşlarının daha etkin, daha güçlü ve daha sesli olmalarını destekleyeceğiz.

Doğu ve Güneydoğu

Kardeşlik hukukumuzu güçlendirecek, sanayi, sınır kapıları, lojistik, tarım, hayvancılık gibi alanlarda bölgedeki yatırımlarımızı Merhum Erbakan Hocamızın yaptığı gibi artıracak, bölgenin hızla kalkınması için canla başla çalışacağız.

Sağlık

Sağlık hizmetlerinde etkinliği artıracak, ilaç bulma sıkıntısını giderecek, koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirecek, doktorlarımızın ve tüm diğer sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarını ve özlük haklarını daha iyi hale getireceğiz.

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