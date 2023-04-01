CHP’li Bahadır Eren, temayül yoklaması yapılması çağrısında bulundu

Erzurum, Ankara’dan dürbünle yönetilecek bir şehir değildir

Erzurum’un güney ilçelerinin en güçlü adayı ve büyük bir oy potansiyeline sahip CHP Milletvekili aday adayı Bahadır Eren, parti tabanına çağrıda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum Milletvekili Aday Adayı Bahadır Eren, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi.

Sevgili hemşehrilerim, partimizin değerli bireyleri;

Bu kritik seçimde; partimizin ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ nun optimum oy oranıyla iktidara gelmesi için şüphesiz el birliğiyle gayret ediyoruz, edeceğiz de!

Ülkemize ve illerimize hizmet etmek için birbirinden kıymetli, liyakatli, toplumda karşılığı olan aday adaylarımız liste alabilmek için gayret göstermektedirler.

Değerli arkadaşlar; Malumunuz partimiz temayül yoklaması yapmıyor. Bu kritik seçimde adayların seçim bölgelerindeki etkinliklerini ve oy getirme potansiyellerini dikkatle analiz etmesi gerekmektedir. Bu sebeple özellikle Erzurum gibi kritik illerde temayül yoklamalarına, aday adaylarının kriterlerine, seçim bölgesindeki karşılığına dikkatle ve özenle yaklaşması gerekmektedir. Erzurum, Ankara’dan dürbünle yönetilecek bir şehir değildir. Cumhuriyet Halk Partisi 40 yıldır ilimizden meclise vekil gönderememiştir. Bu seçimde bunu başarmak istiyoruz.

Dolayısıyla, partimizin kıymetli karar verici yöneticilerinin önümüzdeki bu kısa sürede temayül yoklamasına gerekli önemi vermesi gerekmektedir” dedi.