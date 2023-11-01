3. SULTANBEYLİ KISA FİLM YARIŞMASI’NDA ÖZEL GÜNDEM: FİLİSTİN

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, Gazze’de İsrail işgali esnasında yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Filistin konulu üç kısa filmin özel gösterimini yapacak. Filmlerin yönetmeni Mohammed Almughanni de programa konuk olarak katılacak. Festivalin afişi de Gazze’de yaralanan çocuklara ithafen tasarımcı Gökhan Yeter tarafından özel olarak tasarlandı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile Sultanbeyli Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek 3. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması 23-26 Kasım tarihleri arasında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ulusal ve uluslararası kategoride yılın en dikkat çeken kısa filmlerini film ekiplerinin de katılımıyla seyirciyle buluşturacak etkinlik kapsamında bu yıl Filistin’e özel bir dizi etkinlik de eklendi.

Filistin Filmleri Özel Gösterimi

Yarışma program kapsamında, 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail’in işgali nedeniyle büyük bir insanlık dramının yaşandığı Filistin’i konu alan bir özel gösterim yapılacak. 23 Kasım Perşembe açılış gününde Filistin’i anmak adına Gazzeli yönetmen Mohammed Almughanni imzasını taşıyan üç kısa filmin yer alacağı gösterime yönetmen de konuk olarak katılacak. Gösterimlerin ardından söyleşisinin yer alacağı programda ayrıca yönetmen Almughanni’ye ödül töreninin gerçekleşeceği 26 Kasım tarihinde Atlas 1948 Sineması’nda özel ödül takdim edilecek.

İsrail İşgalinin İzleri Beyazperdede

Seçkide yer alan Son of the Street (2020) filmi Beyrut’taki Filistin mülteci kampı dışına çıkmaya çalışan orada sağlık eğitim gibi imkânlardan hem kendisi hem de ailesinin yararlanması için mücadele veren 13 yaşındaki bir çocuğu konu ediniyor. Aralarında 11. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’nin de yer aldığı sayısız festivalde ödüle layık görülen Falafala (2019) belgeseli ise 1972 yılında kalp kapakçığı ameliyatı geçiren ilk çocuk olmak üzere gizlice Danimarka’ya giden Abdul Alnajjar’ın, ailesiyle arasındaki bağ ve iletişim kopunca hayatının nasıl bir seyir aldığını anlatıyor. Shujayya (2016) filmi ise 1972’den beri şahit olduğumuz yıkıcı anların bir panoraması adeta. Gazze’de sıradan bir ailenin, bir dizi bombalı saldırıda evlerini yakınlarını kaybeden insanların travmalarını yaşadıkları kargaşa ve dramı gözler önüne seriyor.

Festival Afişinde Gazze İçin “Umut” Var

Festivalin bu yılki afişi de yine Gazze’de yaşanan dramdan etkilenen çocuklardan ilhamla hazırlandı. D’art Duvar’daki özgün çalışmalarıyla bilinen tasarımcı Gökhan Yeter, işgalde yaralanan çocukların geleceğe dair umut taşıdığından ilhamla, afişi “umut” temalı tasarladı.

Filistin Filmleri Özel Gösterimi

23 Kasım – Perşembe

Saat: 14.00

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi

Resmi Web Sitesi: https://www.sultanbeylikisafilm.com/

Twitter: sultanbeylikflm

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