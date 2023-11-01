VUSLAT DERNEĞİ GAZZE’DEKİ ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK DÜZENLEDİ

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Vuslat Derneği, İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef aldığı saldırılarının ilk anından itibaren “Acil Yardım Çağrısı” ilan ederek bölgede yakıt, giyim, su, hijyen paketi, tıbbi malzeme, sıcak yemek ve gıda yardımlarında bulundu. Dernek, tüm bu çalışmalarına ek olarak Gazze’nin güneyinde, Han Yunus bölgesinde bulunan okuldaki çocuklar için etkinlik düzenledi.

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye uyguladığı katliam hiç şüphesiz en çok çocukları etkiledi. Binlerce çocuk hayatını kaybederken on binlercesi yaralandı ve yüz binlercesi de yerlerinden edildi. Savaşın çocuklarda açtığı yaraların farkında olan Vuslat Derneği, yaşlarının ötesinde zorluklarla mücadele eden Gazzeli miniklerin de yanında oldu.

Dernek yetkilileri, düzenlediği etkinlikte çocukları neşelendirecek oyun ve aktiviteler ile savaşın çocuklarda oluşturduğu olumsuz etkileri azaltmayı hedeflediğini söyledi. Bu amaç ile resim çizme, yüz boyama, çember kapma, çuval yarışı, şiir okuma ve oyuncak dağıtımı gibi etkinlikler düzenleyen dernek, Gazze’deki çocukların yüzlerinde tebessüm olmayı başardı.

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