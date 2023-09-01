Sound of Europe Festivali İstanbul, Ankara ve İzmir’de Başladı

Avrupa’dan 13 grup ve solo proje Türkiye’nin başarılı isimleriyle

üç gün boyunca müzikseverlerin karşısında olacak. Festival haftasonu gerçekleştirilecek konserler serisinin ardından 26 Eylül’de Hatay’ı ziyaret edecek.

Sound of Europe Festivali, Avrupa Birliği Yaratıcı Avrupa Programı tarafından desteklenen Avrupa ağlarından EUNIC’in (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) İstanbul ve Ankara kümelerinin girişimi ve Kadıköy Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile hayata geçirilen Sound of Europe Festivali’nin ikinci edisyonu 22 Eylül Cuma günü İstanbul Alan Kadıköy ve Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda eş zamanlı gerçekleşen açılış konserleriyle müzikseverlerle buluştu. Festival haftasonunda Ankara, İstanbul ve İzmir’de düzenlenecek konserlerin ardından 26 Eylül Salı günü Hatay Samandağ Ali İsmail Korkmaz Festival Alanı’nda olacak.

Festivalin ilk gününde İstanbul ve Ankara’da düzenlenen konserlerde Sefarad müziğinin tanınmış isimlerinden Mara Aranda, usta davulcu ve perküsyonist Tarık Aslan, Yunan popüler müziğinin yeni ve başarılı ismi Deli Teli, rock ve pop rock’a gönderme yapan parçalarıyla Effetto Carsico ve Türkiye blues sahnesinin en başarılı isimlerinden Sarp Keskiner ile caz, blues, rock arasında mekik dokuyan Hollandalı gitarist Jan Wouter Oostenrijk dinleyicilerle buluştu. Festival kapsamında Ankara’da ise sesinin sıcaklığı ve müziğe yaratıcı yaklaşımıyla Kid Colling, performanslarında her zaman duyguları, hikaye anlatımını ve enerjiyi öne çıkaran şovlarıyla Sunkissed Child, dinleyenlerin ayaklarını yerden kesen enerjik performansıyla Candlelight Ficus, rap ve şarkıcılığın yanı sıra blues ve soul unsurlarını birleştirerek benzersiz bir konsere imza atan Chefket ile renkli ve enerjik Hawaii parçalarıyla Ukulele Ankara Topluluğu farklı müzikal türlere kulak vermek isteyenler için sahnedeydi.