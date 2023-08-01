TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI BALE FESTİVALİ 20 YAŞINDA

DEVLET OPERA VE BALESİ 20. ULUSLARARASI BODRUM BALE FESTİVALİ 5-17 AĞUSTOS TARİHLERİNDE BAŞLIYOR

Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali olan ve sanatseverlerin yoğun ilgisi ve katılımıyla yirmi yıldır sanatseverin karşısında olan “Uluslararası Bodrum Bale Festivali” bu yıl da muhteşem performanslar, yabancı konuk dansçı ve topluluklarla kutlamaya hazırlanıyor.

BALE 20 YILDIR BODRUM’DA İZLENİYOR

20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 5-17 Ağustos tarihlerinde Bodrum Kalesi, Kuzey Hendeği’nde balenin zarafetini ve dansın ateşini sahneye taşıyacak.

Ankara, İzmir ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin bale toplulukları tarafından sahnelenecek üç büyük bale eseri ile festivale Hindistan ve İspanya’dan katılan dans topluluklarının etnik ve modern dans performansları Bodrum Kalesinde sanatseverlerin karşısında olacak.

OSMANLI HAREMİNİN KAPILARI BODRUM KALESİNDE ARALANIYOR

Festivalin açılışı 5 Ağustos akşamı, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek “Harem” ile yapılacak.

Klasik Türk Müziği eşliğinde muhteşem kostümleri ve dansları ile Merih Çimenciler’in yönetmenliğindeki iki perdelik eser kudüm, ney, keman, kanun ve piyanonun eşliğindeki müziklerle Dede Efendi ve Hacı Arif Bey’in en güzel klasik besteleri eşliğinde sahnelenecek.

Osmanlı-Türk kültürünün bale ile anlatıldığı ve dünyanın birçok sahnesinde seyirciyle buluşan, ülkemizde gittiği tüm illerde sanatseverlerin yoğun ilgisi ile karşılanan “Harem” balesinin dekor ve kostümü Alexander Vasilliev’e, ışık tasarımı Tahsin Çetin’e ait.

Eser, Kemal adlı bir delikanlının Valide Sultan’a getirdiği bir mesajla başlar. Aşk, sevgi, fedakârlık, entrika ve iktidar mücadeleleri ile örülü bir Topkapı Saray hareminin hikayesidir bu.

BİR DÜNYA KLASİĞİ OLAN “NOTRE DAME’IN KAMBURU” DA FESTİVALDE YER ALIYOR

8 Ağustos Salı akşamı güzel çingene kızı “Esmeralda” ile kambur kilise zangocu “Quasimodo”nun ölümsüz aşkları İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından bale adımlarıyla sahneye taşınacak.

Victor Hugo’nun aynı adlı eserinden esinlenerek müzikleri Cesare Pugni’ye, müzik düzenlemeleri Bujor Hoinic’e ait olan “Notre Dame’ın Kamburu” balesinin koreografisi ile librettosu G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy imzası taşıyor.

Eserde olaylar Esmeralda’ya büyük hayranlık besleyen ancak tüm çabalarına rağmen onu katedralin papazının entrikalarından koruyamayan, Notre Dame Kilisesinin kambur zangocu Quasimodo’nun gözünden sahneye aktarılıyor.

Dekorundan kostümlerine kadar tamamen yerli prodüksiyon olan eserin dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Gülay Korkut, ışık tasarımı Fuat Gök,video prodüksiyonu ise Ahmet Şeren’e ait.

BODRUM’DA BOLLYWOOD ESİNTİLERİ

11 Ağustos Cuma akşamı ilk kez Bodrumlu sanatseverlerin karşısında olacak Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu “A Passage to Bollywood” adlı performanslarını sahneleyecek.

Geleneksel Hint müzikleri ve modern Bollywood şarkıları ile sahnede adeta bir Bollywood filmi hissi yaratmak üzere antik Hint dansı, yoga, meditasyon gibi yerli figürler ile güçlü batılı dans teknikleri birleştiriliyor. “A Passage to Bollywood” koreograf Ashley Lobo tarafından sahneye aktarılıyor.

Bodrum Kalesinde Hint rüzgârı estirecek olan ve tiyatro, aksiyon, romantizm ile dansın bir arada deneyimlendiği eser daha önce turneye çıktığı İsrail, Bahreyn, Güney Afrika, Kanada, Tayvan, Meksika, Çin, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri gibi dünyanın birçok ülkesinde seyirci tarafından büyük ilgi görmüştür.

FLAMENKO ATEŞİ BU YIL DA YANACAK

13 Ağustos Pazar akşamı, “İspanyol Flamenko Dans Topluluğu”nun sergileyeceği “Woman By Aarón Vivancos” adlı eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kadınların tarihsel gücünün ana motif olarak kullanıldığı,sembol ve kültürel bir öge olarak “kadınlık” konusundan yola çıkılarak; şefkat, cesaret, güç, sevgi, umut ve neşeyi sahneye taşıyan performansın koreografisi Aarón Vivancos’a, müzikleri Aarón Vivancos ve Gonzalo Garcia’a ait.

Bodrum Kalesinde muhteşem müzik, dans ve kostümleriyle Flamenko ateşini yakacak olan bu performansın dramaturjisi Pilar G. Almansa’ya, kostüm tasarımı ise flamenko modasını özel ve zarif tasarımlarıyla yaşatan ünlü isim ALVARNO’ya, ışık tasarımı ise UEFA Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere birçok etkinliğin zengin atmosferine imza atan Jorge Elbal’ e ait.

FESTİVALİN KAPANIŞINDA “DON KİŞOT” VAR

Dünyaca ünlü “Don Kişot” eseri İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından. 16- 17 Ağustos, Çarşamba ve Perşembe akşamları üst üste iki temsil ile seyirci karşısında olacak

Miguel de Cervantes’in aynı adlı romanından hareketle koreografisini Marius Petipa’nın üstlendiği, Ayşem Sunal Savaşkurt’un düzenleyip sahneye koyduğu eserin müzikleri Ludwig Minkus’a ait.

Orta Çağ şövalye hikayelerine saplantı derecesinde meraklı olan Don Kişot’un, gezgin bir şövalye olmaya karar vererek, yaveri Sancho Panza ile yola çıkmasıyla başlayan eserde, Don Kişot’un aşkını kazanmayı hayal ettiği Dulcinea ile yaptığı yolculuklar ve başından geçenler anlatılıyor.

Eserin dekor tasarımı İsmail Dede’ye, kostüm tasarımı Gizem Betil’e, ışık tasarımı Önder Arık’a ait.

“Don Kişot“ balesi 16 ve 17 Ağustos’ta Bodrum Kalesinde sanatseverlerle buluşacak.

Festivalde yer alan etkinlikler Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde saat 21.30’da başlar.

Sanatseverler etkinlik biletlerini, Bodrum Kalesi, OASİS AVM ve Midtown AVM gişelerinden ve www.dobgm.gov.tr ile www.biletinial.com bilet satış sitesi üzerinden temin edebilirler.