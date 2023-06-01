İSTANBUL DİJİTAL SANAT FESTİVALİ BAŞLADI!

Türkiye’nin ilk ve tek dijital sanat festivali olan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF) Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törenle kapılarını açtı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından hayata geçirilen festival; dijital sanatlar alanında önemli isimlere, ulusal ve uluslararası toplam 40 sanatçıya ev sahipliği yapacak. 2-5 Haziran tarihleri arasında AKM’de gerçekleştirilecek olan İstanbul Dijital Sanat Festivali’nde çocuk ve gençlik atölyeleri, paneller, görsel ve işitsel performanslar yer alacak.

IDAF, 2-5 HAZİRAN’DA AKM’DE!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törenle üçüncü kez kapılarını açtı.

Sanatseverleri dijital sanat alanında büyülü bir yolculuğa çıkaracak olan festivalin açılışında siyaset, iş ve sanat dünyasından önemli isimler bir araya geldi.

T. C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz yaptığı konuşmada ‘Dünyamızın hızla dijitalleştiği bir gerçek. Sanat da bu durumdan payını alıyor. Özellikle küresel salgın sırasında bu süreç daha da hızlandı. Dijital alan, giderek artan oranda sanatın sunulduğu yeni bir mecra olmasının yanı sıra, sanatın içeriğini, dilini ve üslubunu da etkiledi. Dijital sanat, sanatçıların bilim, teknoloji gibi farklı alanlarla iç içe çalışmalarını kolaylaştırmasıyla ufkumuzu genişletiyor. Ayrıca, sanatın farklı disiplinlerle etkileşimini de daha mümkün kılıyor. Bu sayede ortaya, çok çarpıcı ve zihin açıcı eserler çıkabiliyor. Öte yandan dijital sanat, eserin izleyiciyle buluşmasını mekandan olabildiğince bağımsızlaştırarak, erişim olanaklarının artmasını da sağlıyor. Sadece dijital eserlere yer verilen İstanbul Dijital Sanat Festivali, 2020 yılından bu yana, Mezo Dijital’in yürütücülüğünde, Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Her geçen yıl katılan sanatçı ve düzenlenen etkinlik sayısı artıyor. Bu seneki festivalde de sergilerin yanı sıra, yapay zeka ve robotik üzerine atölye çalışmaları, dijital sanat üzerine düşündüren, geleceğimizi şekillendirmedeki rolünü sorgulayan paneller ve çocuklarımıza yönelik etkinlikler AKM’de sanatseverleri bekliyor’ dedi.

Festival Direktörü ve Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova ‘Bugün, AKM’de olmanın gururunu yaşıyorum. Başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere; bize destek olan tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Küratörlerimize ve sanatçılarımıza ise ayrı ve özel bir teşekkürüm var. Çünkü, onlar sayesinde dijital sanatın ne kadar değerli ve önemli olduğunu anlıyoruz. Bu etkinlikte çok büyük bir emek var. Umarım herkes keyifli bir festival geçirir’ dedi

Festival Küratörü Esra Özkan ‘Biz üç yıl önce bir hayal kurduk ve bugün 40 sanatçımızla AKM’nin her alanında eser sergiliyoruz. Bu yıl ‘Dijital sanatların bir molekülü olsaydı eğer bu ne olabilirdi?’ sorusundan yola çıktık. Yabancı ve Türk sanatçılarımızla aynı hayalde buluştuk. Ziyaretçilerimiz için her günü dolu bir program hazırladık’ dedi.

Türkiye’nin ilk yapay zeka küratörü Avind, davetlilerden büyük ilgi gördü. Misafirleri Türkçe ve İngilizce selamlayan Avind yaptığı konuşmada ‘Umarım bu davet sizleri de heyecanlandırır, çünkü beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. İstanbul Dijital Sanat Festivali’nde dijital sanatın büyülü dünyasına kapılacak, geleceğe bugünden tanıklık edeceksiniz’ cümlelerini kaydetti.

Konuşmaların ardından T. C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’a festivalde kullanılan enerji miktarı kadar dikilen fidanlar ile oluşan Mezo Ormanı’na kendisi adına bağışlanan fidanların sertifikası takdim edildi. Sertifika takdiminin ardından tüm misafirler festival küratörleri Esra Özkan ve Julie Walsh eşliğinde alanı gezdiler. Görkemli gece, işitsel ve görsel performanslarla son buldu.

DİJİTAL SANATIN ve İŞ DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ İSTANBUL’DA BULUŞACAK!

Romanya’da düzenlenen One Night Gallery’nin de konuk olarak yer alacağı İstanbul Dijital Sanat Festivali 4 gün boyunca; dijital sanatlar alanında önemli isimlere, ulusal ve uluslararası toplam 40 sanatçıya, çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, görsel ve işitsel performanslara ev sahipliği yapacak. Paneller ve söyleşilerde, sanatçıların yanı sıra iş dünyasından da pek çok önemli isim yer alacak.

Festival kapsamında; İlham Veren Girişimcilik, Yapay Zeka Teknolojilerle Nasıl Gelişiyor, 6G Teknolojileri, Yeni Teknolojiler Ve Sanat, Women In Web 3.0, Future Of Digital Art, Yaratıcı Endüstriler Teknoloji İle Nasıl Birleşiyor ve Dijital Sanatların Markalaşma Süreci başlıklarıyla 8 panel düzenlenecek.

Festivalin gençler için hazırlanan özel içeriğinde; Akıllı Telefon ve Tabletlerde Dijital Maske, AR, Yapay Zeka, Elektronik Atık İnceleme ve Sökme başlıklarıyla her gün atölye çalışmaları yapılacak. Çocuklar için ise sanat, robotik kodlama ve masal atölyelerinin yanı sıra “Makineler Konuşabilir mi?” “Neci’nin Diji Maceraları” ve “Beceriksiz Kralın Öyküsü” adlı üç tiyatro oyunu sergilenecek.

5 Haziran’a kadar sürecek olan İstanbul Dijital Sanat Festivali, halka açık ve ücretsiz olacak.