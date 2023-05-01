Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan: Kendi alnımızın teriyle Meclis’e girmeye hak kazandık!



Meclis’te milletvekili kaydını yaptıran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan yaptığı açıklamada, “Seçimlerin çok net bir şekilde kazananlarından bir tanesi de Yeniden Refah Partimizdir. Partimiz, kurulduktan 4 sene gibi kısa bir süre içerisinde, kendi seçmeni, kendi oyuyla, kendi alnının teriyle Meclis’e girmeye hak kazanmıştır. Bu, daha büyük başarıların habercisi olacak bir adımdır.” İfadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatih Erbakan, TBMM’de milletvekili kayıt işlemini yaptırdı. Milletvekili kaydını Şeref Holünde yaptıran Erbakan’a diğer Yeniden Refah Partili milletvekilleri Suat Pamukçu, Doğan Bekin ve Ali Yüksel de eşlik etti.

Erbakan’a milletvekili rozetini parti Genel Başkan Vekili ve 54. Dönem hükümeti eski bakanı Prof. Dr. Sacit Günbey taktı.

Milli Görüş’ün mecliste olması milletimizin faydasına olacaktır

Erbakan işlemler sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk siyasetinde yeni bir dönem başladığını belirterek, “Milli Görüş tarih boyunca milletimizin derdine derman olmuş maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olmuş bir siyasi görüştür. Yeniden bu yeni dönemde Meclis’te yer alması milletimizin ülkemizin faydasına olacaktır. Hayırlara vesile olmak maksadıyla mecliste çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah Cenabı Allah hayırlı eylesin. Yeniden büyük Türkiye yolunda, yeni bir dünya yolunda, ülkemizin, milletimizin selameti için katkı yapmayı Cenabı Allah bizlere ve bütün Yeniden Refah Partili milletvekili arkadaşlarımıza nasip eylesin” dedi.

Yeniden Refah Partimiz seçimin net kazananlarındandır

Seçim sonuçlarını da değerlendiren Erbakan, “Seçimlerin çok net bir şekilde kazananlarından bir tanesi de Yeniden Refah Partimizdir. Partimiz, kurulduktan 4 sene gibi kısa bir süre içerisinde, kendi seçmeni, kendi oyuyla, kendi alnının teriyle Meclis’e girmeye hak kazanmıştır. Bu, daha büyük başarıların habercisi olacak bir adımdır. Bundan sonra hem önümüzdeki yerel seçimde, hem de 2028’deki seçimlerde, milletimizin desteği ve teveccühüyle çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.