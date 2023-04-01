Kozyatağı İdmanyurduspor Fırsat Tepti



TFF İstanbul 2. Amatör Lig 16. Grupta cumartesi günü, grubun lideri Sultan Mehmed Han ile Kozyatağı İdmanyurduspor karşı karşıya geldi. Gülsuyu Asım Kara Stadında oynanan mücadelede gülen taraf Sultan Mehmed Han oldu. 5. Hafta sonunda Sultan Mehmed Han liderlik yolunda önemli bir galibiyet kazanırken, Kozyatağı ise farkı azaltma konusunda önemli bir şansı kaçırmış oldu.

Maça Kozyatağı İdmanyurduspor etkili başlasa da iki takım arasında dengeli bir başlangıç oldu. Kozyatağı önceki maçlarına göre atak bir formasyonla sahadaydı. Sultan Mehmed Han ise daha çok kendi sahasında top çevirmeyi tercih eden bir görünümdeydi. Uzun toplarla defansın arkasında oyuncularını buluşturmayı hedefleyen Sultan Mehmed Han bu hedefini 16. Dakikada 7 Numaralı Mert Hanoğlu ile taçlandırdı ve maçın başında golü bulan taraf oldu. 30. dakikadan sonra düşen tempo ile maçın ilk yarısında başka gol olmayınca soyunma odalarına bu şekilde 1-0 gittiler.



İkinci yarıya da Kozyatağı atak başlasa da gerçekleştirdikleri ataklar gol pozisyonu üretmek için yeterli değildi. 63. Dakikada Mert Hanoğlu yeniden yeteneğini gösterdi ve ilk gole benzer bir şekilde atılan uzun topla doğru yerde buluşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.

Golden 3 dakika sonra defansta yakaladıkları bir boşlukla yeniden atak yapan Sultan Mehmed Han bu sefer kırmızı kartla durdurulunca Kozyatağı İdmanyurduspor 10 kişi kaldı. Atılan serbest vuruş gole dönüşmeyince Sultan Mehmed Han 3. Golü bulamadı. Dahası Sultan Mehmed Han 80. Dakikada bir elle oynama neticesinde rakibe penaltı kazandırınca 25. Numaralı formasıyla Bora Tetik farkı bire indiren golü kaydetti penaltıdan.

Golden sonra Sultan Mehmed Han sahasına kapandı ve Kozyatağı pozisyon üretemedi. Maç genel olarak iki takım arasında dengeli bir oyun varmış gibi gözükse de yakaladığı fırsatları iyi değerlendiren Sultan Mehmed Han’dı ve maçtan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Maç sonrasında iki takımın oyuncularıyla da konuştuk, açıklamaları şu şekilde oldu:

Taha Aktan : Kazanmayı hakkeden taraftık.

Maçın başından sonuna kadar galibiyeti hakkettik. Bizim tek hedefimiz her maçımızı kazanıp şampiyon olmak. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız. Her hafta takım olarak oynadığımız güzel oyunu ligin sonuna dek sürdüreceğiz. Kozyatağı’na da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.

Kozyatağından Enes Selçuk: Lig henüz sona ermedi.

Çok çekişmeli ve mücadele dolu bir maç oldu. İkinci yarıyı 10 kişi oynamamıza rağmen mücadeleden vazgeçmedik. Rakibimizin pozisyonunu azaltıp atak yapan taraf olduk. Mağlup olduk ama lig bitmedi. Önümüzde uzun bir maraton var. Hedefimiz üst lige çıkmak bunun için elimizden geleni yapacağız.

Bu sonuçla birlikte Sultan Mehmed Han 15 puanla liderliğini sürdürürken Kozyatağı 9 puanla 4. Sırada yer aldı.

Haber: Burak Bıyıklı

Galeri