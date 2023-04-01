Bostancıspor’dan Tatsız Oyun ve Beraberlik

TFF İstanbul 2. Amatör Lig 15. Grupta Bostancıspor Beylerbeyi Stadyumunda deplasmanda Üsküdar Salacakspor ile karşılaştı. Maç 0-0 Sonuçlandı.





İlk 20 dakika Bostancıspor topu ayağında daha çok tutan takımdı. Öncelikle oyunu kendi sahasında kabul ediyordu. Topla hızlıca çıkmak uzun paslarla doğrudan kale önünde ve kanatlarda oyuncuları buluşturmak düşüncesindeydiler. Ancak ceza sahası çevresindeki organizasyon yetersiz kaldığı için ataklar şuta dönüşemiyor bazen kontratağa evriliyordu.

Bu kontrataklarda Salacakspor uzun ve direk paslar yapıyor ya da oyuncular dripling ile bireysel olarak topu ileriye taşımaya çalışıyorlardı. Her iki takımda karşılıklı atakları kesmek için faule başvurdular veya fauller kendiliğinden gelişti. Çalan faul düdükleri, özellikle 30. dakikadan sonra oyunun kesilmesine ve temponun düşmesine neden oldu.





İkinci yarıya ise Üsküdar ekibi etkili başladı. İlk yarıdaki durum tersine dönmüştü. Ancak Salacakspor da hücum hattında verimli bir performans sergileyemedi ve net gol şansı sayısı bakımından sınıfta kaldı. Tıpkı Bostancıspor gibi ataklar defansa takılıyordu. Sonuç olarak bu kısıtlı oyun skora yansıdı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Takımlar yenişemediler ve 1 puana razı geldiler.



Bu beraberlikle Üsküdar Salacakspor ilk puanını almış oldu. Bostancıspor ise puanını 4’e yükseltti.



Haber: Burak Bıyıklı

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