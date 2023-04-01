Kozyatağı Tek Golle Kazandı

2. Amatör lig 16. Grupta Kozyatağı Yenisahra Stadında Soğanlıkspor ile karşılaştığı maçtan 1 – 0 galip ayrıldı.

İlk dakikalardan itibaren Soğanlıkspor’un baskın oyunu söz konusuydu. Kozyatağı kendi sahasına kapandı ve sadece birkaç sefer kaleyi yokladı. Soğanlıkspor ise doğrudan kaleye ulaşmaya çalıştığı birçok organizasyondan sonuç alamadı. Maçın ilk yarısı bu şekilde 0 – 0 sonuçlandı

İkinci yarıda Soğanlıkspor’un hücum organizasyonları olsa da ilk gol Kozyatağından geldi. Maçın 67. dakikasında 9 Numaralı formasıyla Muhammet Enes Selçuk oyuna girer girmez golü buldu ve takımını 1 – 0 öne geçirdi. Maç boyunca kendi sahasında kalan Kozyatağı girdiği pozisyonlarda şansı değerlendiremeyen Soğanlıkspor’u cezalandırmış oldu





Golden sonra tempo giderek arttı ve iki takım da mücadeleyi bırakmadılar. Son dakikalarda tansiyonun yükseldiği maçta 2 kırmızı kart çıktı. Kozyatağı attığı tek golle maçtan galip ayrılmayı başardı.



Kalesini gole kapatan Burhan Kıray Kocabaş maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Maça istediğimiz gibi başlayamadık ilk 30 dakikada ama sonrasında oyunu istediğimiz gibi tuttuk. İlk yarıda gol yemememiz bu durumda çok önemliydi. İkinci yarıda ise istediğimiz oyunu sahaya yansıttık ve maçı 1 -0 kazanmasını bildik. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim.”



Kozyatağı bu sonuçla grupta ikinci sıraya yükseldi rakibi Soğanlıkspor ise ilk yenilgisini alarak 5. sırada kendine yer buldu.

Haber – Fotoğraf: Burak Bıyıklı

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