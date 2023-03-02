Mozart’ın Başyapıtlarından “Saraydan Kız Kaçırma” Operası,  

İlk Kez Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde Sahnelendi.

Sahnelendiği ilk günden beri kapalı gişe oynayan “Saraydan Kız Kaçırma” operası, ilk kez Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nda sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği, Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelediği “Saraydan Kız Kaçırma” operası, klasik haline sadık kalınarak, farklı bir reji anlayışı ile sahneye konuldu. Eser, sanatseverlerden bir kez daha yoğun alkış aldı.

Rejisör Caner Akın’ın sahneye koyduğu eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Zdravko Lazarov yönetti. Eserin dekor ve kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz’a, ışık tasarımı ise Taner Aydın’a ait. Paolo Villa’nın koro şefliğini üstlendiği eserin koreografisi ise Tan Sağtürk’e ait.

Eserde, klasik konunun en önemli unsurlarından biri olan Türklerin kin tutmak yerine merhamete önem vermesi vurgulanıyor. Eserde ayrıca, yaşanmış 1918 İspanyol Gribi salgını da konu ediliyor. “Tarih tekerrürden ibarettir” sözünün başka bir kanıtı gibi, İspanyol Gribi’nde ve son senelerde dünya gündemine damga vuran salgında yaşanan paralellikler işleniyor.

Temsilde; Ufuk Toker “Belmonte”; Umut Tingür “Osmin”; Evren Işık Yasemin “Konstanze”; Ayşenur Ayyıldız Haksoy “Blonde”; Serkan Bodur “Pedrillo”; Alper Saldıran “Selim Paşa”; rolünde sahnedeydiler.

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