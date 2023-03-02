Avukat Erdinç Okanlı, CHP’den aday adayı oldu

Erzurum’un tanınan ve sevilen Avukatlarından Erdinç Okanlı, CHP Erzurum Milletvekili Aday Adayı oldu. Okanlı, “Ülkede yeni bir Anayasa ve hukuk devletinin tekrardan tesisi için Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu ile beraber bu sürece katkı sunmak için aday adayı oldum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) aday adayı başvuruları devam ediyor. 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler için geri sayım sürerken Erzurum’dan CHP Milletvekili olmak isteyen isimler birer birer aday adaylıklarını açıklıyor.

CHP’nin Erzurum tabanında yakından tanınan Avukat Erdinç Okanlı, milletvekili aday adaylık başvurusunu yaptı. 1992-1995 yılları arasında CHP Erzurum İl Başkanlığı Kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Okanlı, Erzurum kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden.

Uzun yıllar Erzurum Barosu’nda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerini yürüten Erdinç Okanlı, Erzurum’da spor camiasının da yakından bildiği bir isim. Erzurumspor’u ilk kez Süper Lig’e çıkaran yönetimde yer alan Okanlı, mavi-beyazlıların Süper Lig’de mücadele ettiği dönemlerde Genel Sekreterlik görevini yürütmüştü.

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Erzurum şubesi kurucularından olan Okanlı, 2011-2013 yılları arasında ise İstanbul’daki en büyük şehir kültür ve dayanışma vakfı olan İstanbul Erzurumlular Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştı.

CHP’den Erzurum Milletvekili aday adayı olan Erdinç Okanlı evli ve iki çocuk babası.

“CHP’Lİ OLMAK TARİFSİZ BİR ONUR VE GURUR KAYNAĞIDIR”

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı memleketim Erzurum’dan CHP’nin aday adayı olduğunu açıklayan Avukat Erdinç Okanlı yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“Demokrasi ve özgürlüklere hiç olmadığı kadar toplum olarak ihtiyacımız var. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken, her zamankinden çok daha fazla kararlı ve inançlı bir mücadele içerisinde olmamızın gerektiğinin farkındayım. Cumhuriyetimizin kurucu iradesi olan, kurtuluşun simgesi Cumhuriyet Halk Partisi saflarında bu mücadeleye katkı sunabilmek ise her parti üyesi arkadaşım gibi benim için de bir sorumluluk. Bu bilinçle Cumhuriyetin temellerinin atıldığı memleketim Erzurum’dan adaylığımı için müracaat ettim, bu benim için tarifsiz bir onur ve gurur kaynağı.

Ülkemizde son 20 yılda bozulan sosyal düzeni geri getirmek, yok edilen adaleti yeniden tesis etmek, gelir dağılımındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak, kadın haklarındaki vurdumduymazlığı bertaraf etmek, çocuklarımızın gelecek kaygılarını gidermek, hayvanlarımızın yok edilen haklarını savunmak, huzuru, refahı ve barışı yeniden hâkim kılmak için Genel Başkanımız, 13.Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkmış olduğu bu kararlı yolculukta kendisinin yanında olmanın, taşın altına elimizi bütünüyle sokmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum.”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde başvurusunu yapan Avukat Erdinç Okanlı, diğer aday adaylarına da başarılar diledi.

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