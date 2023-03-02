CHP’nin gözde ismi Ayhan Koç, Erzurum’dan Milletvekili Aday Adayı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde Erzurum Milletvekilliği aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun A takımında yer alan Dr. Ayhan Koç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı görevinden istifa ederek Erzurum’dan Milletvekili Aday Adayı oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı görevini başarıyla yürüttüğü bilinen Ayhan Koç, Erzurum camiası tarafından da sevilen bir isim olduğu bilinmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başarılı bürokratlarından olan mütevazi kişiliğiyle öne çıkan Dr. Ayhan Koç Erzurum’da Cumhuriyet Halk Partisi’ne ciddi katkılar sağlayacak

AYHAN KOÇ, BİYOGRAFİ

1965 yılında Horasan’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Horasan’da tamamladı. Ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1998 yılından bu yana İstanbul’da görev yapıyor. Sultanbeyli Devlet Hastanesi’nde 8 yıl çalıştıktan sonra 2007 yılında özel bir hastanede görev yaptı. 2009 yılındaki Yerel Seçimlerde AK Parti Belediye Meclis Üyeliği’ne seçildi. 2014 yılında ikinci kez belediye meclis üyeliğine seçildi ve belediye başkan yardımcılığı yaptı.

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Sultanbeyli Belediye Başkan adayı oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun A takımında yer alan Ayhan Koç İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı görevinden istifa ederek Erzurum’dan Milletvekili Aday Adayı oldu.

Dr. Ayhan Koç, evli ve 2 çocuk babasıdır.