Yarı Kapalı Mayo ve Tesettür Mayo Kumaş Çeşitleri

Sahip olduğunuz yarı kapalı mayonun kumaşı, ürünlerin kullanışlılığı açısından oldukça önemlidir. Kaliteli kumaşlar, tatilinizin çok daha verimli geçmesini sağlar. Cildiniz ile sürekli temas eden yarı kapalı haşema kumaşları; scuba, dalgıç, paraşüt gibi farklı seçeneklere sahiptir. Her kumaş çeşidinin öne çıkan bir özelliği bulunur. Kumaş seçimi yaparken ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurabilir, en doğru seçimi yapabilirsiniz. Farklı kumaş seçeneklerine sahip yarı kapalı mayolara mayolar Star İnci’yle ulaşabilirsiniz.

Esnek Likralı Haşema Kumaşları

Likralı yarı tesettür mayo kumaşları, suya ve küfe karşı dayanıklı yapısıyla ön plana çıkar. Haşema çeşitlerinde sıklıkla kullanılan likralı kumaşlar, elastikiyetlerini uzun süre boyunca korur. Şeffaf ve parlak görünüme sahip olan modeller, kaliteli bir duruş sergiler. Pek çok kişinin aklında “Likralı haşema yıkanınca çeker mi? sorusu gelir. Likralı haşemalar yıkama koşullarına uygun sıcaklık ve şekillerde yıkandığında çekme yapmaz. Bu nedenle yıkama talimatına uymanız önerilir. Kendi uzunluğunun üç, dört katına çıkabilen likralı kumaşlar, özellikle vücudun eklem bölgelerinde kullanılır. Haşemaların kol ve dirsek bölümünde sıklıkla likralı esnek kumaşlar tercih edilir. Bu sayede yarı kapalı mayolar su içerisinde bile vücut hareketlerinize uyum sağlar. Hareket alnınızı kısıtlamayan modeller ile yüzerken çok daha hızlı bir şekilde hareket edebilirsiniz.

Scuba (Dalgıç) Haşema Kumaşları

Scuba kumaşlar esnek yapısı sayesinde yarı kapalı mayolarda en çok tercih edilen kumaş çeşitlerinden biridir. Vücudu toplama özelliğine sahip olan scuba kumaşlar, vücut hatlarının çok daha zarif görünmesini sağlar. Kolayca şekil alabilen modeller, ütülemeye gerek kalmadan kullanılabilir. Sentetik kumaştan yapılan scuba kumaşlar dalgıç kumaş olarak da adlandırılır. yarı kapalı mayolarda puf dalgıç ve sünger dalgıç olarak farklı scuba kumaş cinsleri kullanılır. Ter çekme özelliği bulunmayan ürünler, yaz tatillerinde rahatlıkla tercih edilebilir.

Kaliteli Dokuma Kumaşlar

Dokuma kumaşlar ilk üretilen haşemalardan beri kullanılmaktadır. Dokuma kumaştan yapılan yarı kapalı mayolar farklı denyelerde üretilir. Denye bir kumaşın dokuma sıklığına verilen isimdir. Kumaşın denye oranı ne kadar azsa o kadar sık dokunmuştur. Örneğin 50 X 50 denye kumaşlar çok sık bir dokuma örgüsüne sahiptir. 70 X 70 denye kumaşlar ise daha seyrek bir dokumayla üretilir. Aralıklı dokunan yarı kapalı mayoların, su alma kapasitesi de artar. Bu durum dolaylı olarak kumaşın geç kurumasına neden olur. Dokuma kumaşlar halk arasında paraşüt kumaş olarak da adlandırılır. Paraşüt kumaş çeşitlerinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Paraşüt kumaşlar kolay kolay leke tutmaz. Küçük lekeleri hemen silebilir, eğlencenize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Pek çok paraşüt kumaş sık örgü yapısı sayesinde suyu içine geçirmez. Bu sayede üzerinizde fazladan ağırlık hissi yaratmaz.

Paraşüt kumaşlı yarı kapalı mayolar ince yapılıdır. Ancak yırtılmalara ve sökülmelere karşı dayanıklıdır.

Vücuda Yapışmayan Kumaşlar

Her kumaş ıslandığında vücuda yapışma eğilimi gösterir. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte yenilenen kumaşlar, vücuda en az oranda temas eder. Vücuda yapışmayan kumaşların ortak özelliği su itme özelliğine sahip olmalarıdır. Suyu içine hapsetmeyen modeller çok daha hafif ve kullanışlı olur. Özellikle sudan çıktığınız anda içerisinde çok fazla su biriktiren kumaşlar, vücut hatlarınızı belli edebilir. Bu nedenle yarı kapalı mayolara özel vücuda yapışmayan kumaşlar üretilir. Vücuda yapışmayan kumaşların ortak özelliği hızlı kurumalarıdır.

Hızlı Kuruyan Kumaşlar

Tatil zamanında denizde geçirilen vakit kadar denizden sonra geçirilen vakit de önemlidir. Denizden ya da havuzdan çıktıktan sonra ıslak olarak kalmak, çoğu kadını rahatsız edebilir. Bu soruna çözüm olarak üretilen hızlı kuruyan kumaşlar, kuru kalmanızı sağlar. Denizden çıktıktan sonra suyun hemen süzülmesini sağlayan sık örgülü hızlı kuruyan kumaş çeşitleri, sağlık açısından da faydalıdır. Üzerinizin gün boyu ıslak kalması bir takım sağlık problemlerini beraberinde getirebilir. Hızlı kuruyan kumaşlar genellikle ince yapılır. Bu sayede yüzeyinde bulunan suyu hızlı bir şekilde buharlaştırır. Paraşüt kumaşlı yarı kapalı mayolar, hızlı kuruma özelliğine sahiptir. Siz de yarı kapalı mayo seçiminizde hızlı kuruyan kumaşları tercih edebilirsiniz.

Desenli yarı kapalı mayo Kumaşları

Tek renk yarı kapalı mayo kumaşlarının yanı sıra desenli kumaşlar da mevcuttur. Desenli yarı kapalı mayo kumaşları, yaz koleksiyonunun çok daha renkli ve enerjik olmasını sağlar. yarı kapalı mayolarda boncuk, pul gibi ek aksesuarlar yerine kendinden desenli kumaşlar kullanılır. Bu sayede hem göze hitap eder hem de kullanışlı olur. Kendinden desenli yarı kapalı mayo kumaşları, cilt dostudur. Pek çok kumaş çeşidi nefes alabilen gözeneklerden yapılır. Bu sayede sıcak yaz günlerinde bile hava alışverişinin gerçekleşmesini ve teninizin hava almasını sağlar. Terleme oranını minimuma indiren nefes alabilen kumaşları gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Farklı Kumaşlara Sahip Onlarca yarı kapalı mayo Star İnci’de

Farklı kumaşlara sahip onlarca yarı kapalı mayoyu tek bir platform üzerinde toplayan Starinci mayo, aradığınız ürüne kolayca ulaşmanızı sağlar. Her geçen yıl artan yarı kapalı mayo çeşitleri, kaliteli kumaşlardan yapılır. Bu sayede çok daha kullanışlı ve uzun ömürlü olur. yarı kapalı mayoların sadece kumaşları değil tasarımları da değişiklik gösterir. Farklı tarzlar ve yaş grupları için özel olarak üretilen yarı kapalı mayolar farklı fiyat aralıklarına sahiptir. Kumaş çeşidi yarı kapalı mayo fiyat aralığını belirleyen en önemli faktörüdür. Siz de Star İnci güvencesiyle sunulan kaliteli yarı kapalı mayoları inceleyebilir, ihtiyacınıza uygun ürünlere avantajlı fiyat seçenekleriyle sahip olabilirsiniz.