CRM Programı (CRM Yazılımı)

Dijital ortamda sağlanan müşteri ilişkileri şirketler için olukça büyük bir önem arz ediyor. Çünkü ürün ve hizmetlerin satışı noktasında müşteri hizmetlerinin büyük bir etkisi bulunur. Bu yüzden firmalar müşterileriyle kurdukları iletişim ve bu iletişimin yönetilmesi konusunda da rekabet içerisindeler. Günümüzde müşterilerin ürün ya da hizmet alımlarından, bu ürün ve hizmetlerin teslimine ve sonrasında kullanımına varan süreçte CRM programı adı verilen araçlar kullanılır. Bu araçlar sayesinde müşteri ilişkileri gelişmiş bir şekilde yönetilebilmektedir. Peki, CRM yazılımı nedir?

CRM Programı Nedir?

Açılımı Customer Relationship Management yani müşteri ilişkileri yönetimi olan CRM, yukarıda da belirttiğimiz gibi firmaların önem verdiği bir alandır. Bu alanda müşterilerle alakalı süreçlerin takip edilebilmesi için CRM sistemi kullanıldığını görebiliriz. Sistem içerisinde kullanılan CRM yazılım programları sayesinde firmalara son derece faydalı müşteri takip çözümleri sunulur.

Önceleri basitçe satış ve müşteri takibi sağlayan bu yazılımlar günümüzde çok daha gelişmiş fonksiyonlar kazanmış ve CRM yazılımı ne demek sorusunun altını da fazlasıyla doldurmuştur. Bugün, hem ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında hem de yapılacak kampanyaların yönetilmesinde CRM sistemleri efektif bir şekilde kullanılabilir durumdadır.

Soluto CRM Entegrasyonu

Farklı alanlarda kullanımı sayesinde CRM sistemleri karmaşık bir hale gelmiş olabilir. Ancak bu karmaşanın düzenli bir şekilde işlemesi de oldukça kolay. Soluto CRM, daha yolun başında, dijital dönüşüm aşamasında bile firmanız için tercih edebileceğiniz bir şirkettir. Kullandıkları açık kaynak kodlu CRM yazılımı sistemleri sayesinde firmalar sadece ihtiyacı olan özellikleri kullanabileceği bir program oluşturabilir. Bu sayede CRM yazılım geliştirme konularında da Soluto CRM’ye güvenebilir ve en iyi CRM yazılımı kullanma deneyimini yaşayabilirsiniz.

Müşteri İlişkileri Yönetimi Yazılımı Özellikleri

İyi bir CRM yazılımının özellikleri, müşteri yönetimi konusunda verdiği geniş seçeneklerle ölçülebilir. Ancak her firma aynı müşteri yönetimi stratejilerini izlemez. Bu yüzden kullanılacak CRM programı, firmaların kendi stratejilerine kolayca uyum sağlayabilmelidir. Aynı zamanda esnekliğini koruyarak sektörel gelişmeler karşısında kendini geliştirebilmelidir. Soluto CRM, sahip oldukları yazılım geliştirme seçenekleri sayesinde bu tür durumlara kolayca adapte olabilir.

CRM Programı Kimler İçindir?

Müşteri ile iyi ilişkiler geliştirmek ve müşteri hizmetlerini rakiplerinden farklı bir seviyeye çıkarmak isteyen firmalar mutlaka CRM programı kullanmalıdır. En temelinde müşteri takibi ve yönetimi yapan bu yazılımlar gelişmiş seçenekleriyle çok daha fazla alanda firmalara yardımcı olabiliyor. Ancak sadece firmalar için değil bireysel olarak müşteri ilişkileri yapan kişiler de CRM programlarından faydalanabilir.

Neden CRM Programı Kullanmalısınız?

Bu tür yazılımların kullanımında sıklıkla sağladığı faydalar göz önünde bulundurulur. Nitekim CRM yazılımı faydaları da kullanılma başlandıktan itibaren görülebilir. Çünkü sadece müşterilerle alakalı değil şirket içi çözümler de sunar. Bu faydaları aşağıdaki gibi örneklemek mümkündür;

Çalıştırdığınız personeller arasındaki yetkilendirmeleri CRM programları sayesinde doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Böylece daha kolay bir personel yönetimine sahip olunur.

Farklı ürün ve hizmet gruplarınıza özel satış teknikleri oluşturarak müşterilerinize satın almada kolaylık sağlayabilirsiniz.

CRM programlarının sunduğu raporlar sayesinde detaylı bir şekilde ne konularda iyileştirme yapmanız gerektiğini saptayabilirsiniz. Böylece sadece satış değil, pazarlama ve kampanya alanlarında da ihtiyaç duyulan geliştirmeler görülebilir.

Özetle hem firmanız içinde hem de müşterilerinizle ilişkinizde stratejilerinize uygun bir ilerleme sağlamak için CRM programlarından faydalanmak oldukça mantıklı bir yoldur.

Sıkça Sorulan Sorular

CRM Yazılımı Fiyatları Nelere Göre Değişir?

Sunduğu özelliklere göre CRM yazılımlarının fiyatları değişkenlik gösterir. Size en uygun fiyatlı CRM yazılımını öğrenmek için Soluto CRM yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz.

CRM Programları Satış Süreçlerini Nasıl Etkiler?

Müşterileriniz hakkında detaylı bilgilere sahip olacağınız için yapacağınız satışlar düzenli bir hale gelir. Bu durum çalışanlarınızın satışta zaman kaybını da engeller.

CRM Sistemlerinin Türleri Nelerdir?

Genellikle B2C ve B2B şeklinde iki tür açısından ele alınır. Firmalar gerçekleştirikleri satış sistemlerine göre birini ya da iki türü birden kullanabilir.

Ayrıca daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz sayfamızı inceleyebilirsiniz;