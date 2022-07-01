CRM Programı Nasıl Kullanılır?

Şirketlerin dijital ortama taşınması ile birlikte müşterileri ile bu alanda kurdukları iletişim oldukça önemli bir noktaya yükseldi. Bu önemli noktanın doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için de birçok şirket birbiriyle kıyasıya bir rekabet içerisine girdiler. Çünkü müşteriler için satın alınacak ürün ve hizmetin yanında sunulan müşteri hizmetleri de son derece mühim bir değerlendirme kriteri haline gelmiştir. Bundan dolayı ürün ya da hizmetlerin, satın alımından teslimine kadar her bir adımı titizlikle takip edilip yönetilmelidir. Ancak günümüz müşteri hizmetleri sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Bahsettiğimiz takip aşamasında CRM programı olarak kullanılan araçlar artık çok daha gelişmiş seçenekler sunmaktadır. Yani kullandığınız CRM programına da hakim olmak gerekiyor. Bu da bizi “CRM nasıl kullanılır?” sorusuyla da karşılaştırmaktadır.

CRM Programı Nedir?

CRM kısaca, Customer Relationship Management anlamına gelen, Müşteri İlişkileri Yönetimi olarak Türkçeye çevirebileceğimiz bir iş alanıdır. Şirketlerin kullandığı CRM yazılımı yani müşteri ilişkileri yönetim programları da halihazırda bulunan ve potansiyel müşterileri ile alakalı süreçleri takip etmek ve yönetmek konusunda şirketlere yardımcı olan bir araçtır. CRM sistemi çıktığı ilk zamanlarda sadece müşterilerin ve satışların takibi amacıyla kullanılsa da gelişen teknoloji ile birlikte sistemin kendisi de oldukça gelişerek oldukça faydalı kullanım alanlarına da sahip olmuştur.

CRM yazılımlarının günümüzdeki kullanımlarına baktığımızda daha kapsamı daha geniş bir sistem görebiliriz. Sunulan CRM çözümleri sadece müşteri ve ürünlerin takibinde değil, pazarlama ve kampanya yönetimi gibi şirketlerin çok değer verdiği alanlarda da fayda sağlıyor. Bunun yanında müşterilerle ilgilenen temsilcilerin performans takipleri ve şirketlerin sosyal medya yönetimleri konusunda da kullanılabilecek CRM modülleri bulunmaktadır.

CRM Nasıl Kullanılır?

CRM programlarının bu kadar fazla alanda çözüm sunması sebebiyle nasıl kullanılır sorusu da anında akıllara gelecektir. Ancak burada asıl nokta bir CRM programında neleri kullanabileceğiniz olmalı. Örneğin farklı alanlarda kullanacağınız CRM programının bu alanlardaki özelliklerini tek bir merkez üzerinden uyumlu bir şekilde sunmasını beklemelisiniz. Kısaca buna benzer kullanım kolaylıklarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Farklı ürün ve hizmetler için farklı teklifler oluşturarak müşterilerinize kullanım kolaylığı sağlamalı

Personeliniz arasında doğru yetkilendirmeler yaparak personel yönetimini de kolaylaştırmalı

Satış ekiplerinizi gruplandırmanıza izin vererek satış aşamasında fırsatlar yaratmaya olanak sağlamalı

Uygulamada yapılan işlemlerin ne zaman yapıldığı ve kimlerin yaptığı detaylı bir şekilde görülmeli

Sunulan raporlar detaylı ve aynı zamanda özel filtre seçenekleri ile farklı açılardan incelenebilir olmalı

Bu ve buna benzer çözümleri sunan bir CRM yazılımı satın almak şirketiniz için oldukça sağlam bir müşteri ilişkileri yönetimi sunacaktır. Böylece müşterilerinizle kurduğunuz ilişkilerde neleri yanlış yaptığınızı doğru bir şekilde analiz edebilirsiniz. Artı olarak bu yanlışları düzeltme konusunda da son derece kullanışlı bir yazılıma sahip olacaksınız.

CRM Hizmeti Veren Şirketler

Kullanım kolaylıklarının CRM programları için öneminden yukarıda bahsetmiştik. Bu anlamda bir kullanım sunarak rakiplerinden bir adım öne çıkan Soluto, dijital dönüşüm aşamalarında tercih edebileceğiniz bir şirkettir. 2019 yılında startup olarak kurulan ve bugün CRM projesi açısından bakıldığında çağın yeniliklerine uygun olarak farklı alanlarda da yazılım çözümleri sunan şirket, aynı zaman açık kaynak kodlu bir yazılım kullanmaktadır. Bu kullanım, Soluto’yu tercih edecek kullanıcılara pazarlama ve kampanya gibi farklı uygulamaları istenildiği zaman ekleyip kaldırma imkanı sunuyor. Bunun dışında programı istediğiniz gibi geliştirebilir ve kendinize uygun şekillerde özelleştirebilirsiniz. Böylece kullandığınız diğer sistemler ile kolay bir şekilde entegrasyon da yapabilirsiniz.

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https://www.soluto.com.tr/crm-yazilimi/