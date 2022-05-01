Çeyizlik Çelik Tencere Seti Nasıl Seçilir?

Mutfaklarımızdaki pişirme grubu ürünleri arasında yer alan tencereler, pek çok farklı malzemeden yapılarak satışa sunuluyor, Granitten bakıra, dökümden çeliğe çeşit çeşit türleri olan tencerelerin en sık tercih edileni genelde çelikler. Biz de bu yazımızda çelik tencere seti alışverişinde göz önünde bulundurulması gerekenleri inceledik. İlgilenenler için çelik tencere alırken dikkat edilmesi gerekenler, çelik tencerelerin özellikleri, doğru türün seçimindeki ipuçları ve çok daha fazlası yazının devamında yer alıyor.

Doğru Çelik Tencere Nasıl Seçilir?

Malzeme olarak çelik, pek çok alanda kullanılan ürünlerden. Tencere yapımında da tercih edilen bu malzeme, birtakım özelliklerinden dolayı büyük öneme sahip. Çelik gerek iyi bir ısı iletkeni gerek kolay şekillendirilebilir olması sebebiyle tencerelerde sıklıkla kullanılıyor. Ayrıca çelik tencerelerin akma ve çekme dayanıklılığı da su götürmez bir gerçek. Hal böyle olunca mutfaklarda sıklıkla gördüğümüz bu ürünlerin hangilerini seçmemiz gerektiği de önem kazanıyor. Peki, çelik tencere alırken nelere dikkat edilmeli? Kaç parçadan oluşan çelik tencereler daha kullanışlı? Tüm bu soruların yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

Çelik Tencere Seti Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tüm yemekleri rahatlıkla pişirebileceğiniz sağlıklı ve dayanıklı çelik tencere seti alışverişinde bazı noktaları göz önünde bulundurmanız şart. İşte, çelik tencere seti alırken dikkat edilmesi gerekenler:

Paslanmazlık: Evet, çelik tencereler sağlıklıdır; ancak her çelik aynı kalitede olmayabilir. Dolayısıyla çelik tencere seti alırken çeliğin niteliğine özellikle dikkat edilmeli. Alışveriş esnasında ürünlerin üzerinde ya da ambalajında bazı numaralar görebilirsiniz. Eğer 18/10 yazılı olanlara rast gelirseniz kaliteli çelik tencerelere bakıyorsunuz demektir. Zira bu numaralar tencerenin hangi oranlarda nikel ve krom barındırdığını gösterir. 18/10 çelik tencerelerde %18 krom, %10 nikel ve %72 çelik malzeme bulunur. Çoğu yerde bu modeller, 304 kalite çelik olarak da karşınıza çıkabilir. Kısacası çelik tencere alırken 18/10 özellikli olanları rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Taban Kalınlığı: Bir tencerenin altı ne kadar kalınsa yemekler o oranda sıcak kalır. Çelik tencerelerde de taban kalınlığı fazla olanları tercih ederek doğru karar verebilirsiniz. Ayrıca taban kalınlığı, pişirme süresini de azaltacağı için enerji ve zaman tasarrufu da sağlıyor.

Kulpların Özelliği: Tencere kulpları pek fazla önemsenmese de aslında tencere alışverişlerinde oldukça önemlidir. Zira bu parçalar, tencerelerin işlevselliğini artırmada görev yapıyor. Çelik tencereleri, gövdeye monte edilmiş ve ısıyı iletmeyen kulplara sahip olarak satın alabilirsiniz.

Kapakların Özelliği: Kulplar gibi kapaklar da çelik tencerelerde büyük rol oynuyor. Tencereye tam oturan iç bükey kapaklar sayesinde ısı dışarı sızmıyor ve tencere içine eşit olarak yayılabiliyor. Böylece de yemeklerin kendi buharında pişmesi de garanti altına alınarak lezzeti tam kıvamında oluyor.

Gövde Şekli: Çelik tencerelerde silindirik gövdeler, ürünlerin kalitesinden ısı yalıtımına pek çok konuda söz sahibi. Bombeli ve çıkıntılı bir tasarıma sahip tencereler farklı inceliklerde olabileceği için ısı yalıtımı konusunda sınıfta kalabilir. Ancak yukarı doğru tam silindirik gövdeye sahip modeller hem kullanım kolaylığı hem de ısı dağılımı anlamında oldukça başarılı.

Parça Sayısı: Alışveriş esnasında ürünlerin kaç parça olduğuna da dikkat etmekte yarar var. Zira ihtiyacınız doğrultusunda ister 3’lü çelik tencere ister 8’li çelik tencereler arasından seçimler yapabilirsiniz.

Çelik Tencerelerin Özellikleri

Lezzetli ve sağlıklı yemek pişirmenin doğru adresi olan çelik tencereler, pek çok olumlu özelliği bünyesinde barındırıyor. Günümüzde neredeyse her evde tercih edilen çelik tencerelerin genel özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkün:

Yemeklerin pişme süresini kısaltıyor. Bu sayede zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Piştikten sonra yemeklerin buzdolabında saklanmasına imkan veriyor.

Korozyon dayanımı yüksektir. Böylece oksitlenmeye karşı da son derece dayanıklıdır.

Yemeklerin ısısını korumasını mümkün kılıyor.

Temizliği kolaydır. Çoğu model bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Farklı pişirme yöntemlerinde kullanılabilir. Gazlı ya da indüksiyon ocaklarda kullanıma uygundur.

Çelik Tencere Nasıl Parlatılır?

Çelik tencereler, mutfakların en çok tercih edilen pişirme grubu ürünlerinden olduğu için temizliğinin de pratik olması şart. Uzun yıllar kullanım sonrası yüzeyi matlaşan ürünlerinizi daha parlak yapmak mümkün. Peki, çelik tencere nasıl parlatılır, biliyor musunuz? İşte, çelik tencereleri parıl parıl yapacak ipuçları burada.