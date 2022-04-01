İBB, 23 NİSAN ÇOCUK KARNAVALINA ÜCRETSİZ SEFER DÜZENLİYOR

İBB, Yenikapı Etkinlik Merkezi’nde gerçekleştireceği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karnavalı kapsamında 30 farklı noktadan toplam 109 araç ile ücretsiz ulaşım sağlayacak. Sabah 09.00’da başlayacak seferler ile çocuklar ve aileler Yenikapı Etkinlik Merkezi’ne ulaştırılacak. Yenikapı’dan dönüş saatleri ise 17. 30 ve 18.30 saatleri arasında olacak. Ayrıca gün boyu, Yenikapı Metro İstasyonu’ndan Yenikapı etkinlik alanına karşılıklı ring seferleri planlandı.

İstanbul’da çocuklar için unutulmaz bir karnaval hazırlayan İBB, rahat ulaşım için ücretsiz ring seferleri düzenliyor. Anadolu ve Avrupa yakasından toplam 30 farklı notadan 09.00- 11.00-13.00 saatlerinde Yenikapı Etkinlik Merkezi’ne sefer düzenleyecek. Dönüş seferleri 17.00 ve 18.30 saatlerinde olacak.

KİPTAŞ KONUTLARINDAN DA SEFERLER VAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karnavalı için 10 ayrı KİPTAŞ konutlarında ulaşım durakları belirlendi. Bu belirlenen noktalarda aracalar 10.00’da kalkacak. Yenikapı’dan ise araçlar 17.00’da hareket edecek.

SEFERLERİN KALKIŞ YAPACAĞI NOKTALAR

ARNAVUTKÖY, Mareşal Fevzi Çakmak Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi AVCILAR / Avcılar Metrobüs Durağı AVCILAR / Yenibosna Otobüs Durağı BAŞAKŞEHİR / Metrokent Metro Durağı BÜYÜKÇEKMECE / Tepecik Ulus Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi ÇATALCA / Kaleiçi Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi FATİH / Vatan Caddesi Emniyet Otobüs Durağı GAZİOSMANPAŞA / Küçükköy Meydan KADIKÖY / Bostancı Köprüsü KAĞITHANE / Cemal Kamacı Spor Kompleksi Önü KARTAL / Kartal Köprüsü KÜÇÜKÇEKMECE / Halkalı Meydan PENDİK / Pendik Köprüsü SANCAKTEPE / İSADEM Yerleşkesi SİLİVRİ / Selimpaşa Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi SİLİVRİ / Yeni Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Belediye Binası Önü SULTANGAZİ / Sultangazi Belediye Binası Önü ÜMRANİYE / Şerifali Mahallesi Turcan Caddesi No: 1 ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Metrobüs Durağı

KİPTAŞ KONUTLARI İÇİN ULAŞIM NOKTALARI