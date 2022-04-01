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İBB, 23 NİSAN ÇOCUK KARNAVALINA ÜCRETSİZ SEFER DÜZENLİYOR


İBB, Yenikapı Etkinlik Merkezi’nde gerçekleştireceği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karnavalı kapsamında 30 farklı noktadan toplam 109 araç ile ücretsiz ulaşım sağlayacak. Sabah 09.00’da başlayacak seferler ile çocuklar ve aileler Yenikapı Etkinlik Merkezi’ne ulaştırılacak. Yenikapı’dan dönüş saatleri ise 17. 30 ve 18.30 saatleri arasında olacak. Ayrıca gün boyu, Yenikapı Metro İstasyonu’ndan Yenikapı etkinlik alanına karşılıklı ring seferleri planlandı.

İstanbul’da çocuklar için unutulmaz bir karnaval hazırlayan İBB, rahat ulaşım için ücretsiz ring seferleri düzenliyor. Anadolu ve Avrupa yakasından toplam 30 farklı notadan 09.00- 11.00-13.00 saatlerinde Yenikapı Etkinlik Merkezi’ne sefer düzenleyecek. Dönüş seferleri 17.00 ve 18.30 saatlerinde olacak.

KİPTAŞ KONUTLARINDAN DA SEFERLER VAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karnavalı için 10 ayrı KİPTAŞ konutlarında ulaşım durakları belirlendi. Bu belirlenen noktalarda aracalar 10.00’da kalkacak. Yenikapı’dan ise araçlar 17.00’da hareket edecek. 

SEFERLERİN KALKIŞ YAPACAĞI NOKTALAR

  1. ARNAVUTKÖY, Mareşal Fevzi Çakmak Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi
  2. AVCILAR / Avcılar Metrobüs Durağı
  3. AVCILAR / Yenibosna Otobüs Durağı
  4. BAŞAKŞEHİR / Metrokent Metro Durağı
  5. BÜYÜKÇEKMECE / Tepecik Ulus Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi
  6. ÇATALCA / Kaleiçi Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi
  7. FATİH / Vatan Caddesi Emniyet Otobüs Durağı
  8. GAZİOSMANPAŞA / Küçükköy Meydan
  9. KADIKÖY / Bostancı Köprüsü
  10. KAĞITHANE / Cemal Kamacı Spor Kompleksi Önü
  11. KARTAL / Kartal Köprüsü
  12. KÜÇÜKÇEKMECE / Halkalı Meydan
  13. PENDİK / Pendik Köprüsü
  14. SANCAKTEPE / İSADEM Yerleşkesi
  15. SİLİVRİ / Selimpaşa Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi
  16. SİLİVRİ / Yeni Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi
  17. SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Belediye Binası Önü
  18. SULTANGAZİ / Sultangazi Belediye Binası Önü
  19. ÜMRANİYE / Şerifali Mahallesi Turcan Caddesi No: 1
  20. ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Metrobüs Durağı

KİPTAŞ KONUTLARI İÇİN ULAŞIM NOKTALARI

  1. Kiptaş Hadımköy 2. Etap Konutları, Ömerli Mahallesi Terme Sk. No: 4U Site Yönetimi Hadımköy-Arnavutköy
  2. Kiptaş Hadımköy 3. Etap Site Yönetimi, Deliklikaya Mh. Ender Sk. Arnavutköy
  3. Kiptaş Çatalca 1. Etap Sitesi, Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege Sk. Kiptaş Sk. B110 A Blok Apt. No:33 A/K Çatalca
  4. Kiptaş Çatalca 2. Etap Sitesi, Ferhatpaşa Mah. Gündoğdu Sok. No: 14 Çatalca
  5. Levent Bayramoğlu Kentsel Dönüşüm Site Yönetimi, Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 22 Eyüpsultan
  6. Levent Güzeltepe Site Yönetimi, Güzeltepe Mah. 15 Temmuz Şehitler Cad. No: 2 Eyüpsultan
  7. Kiptaş Tepecik Konutlar Site Yönetimi, Türkoba Mahallesi Kooperatifler Caddesi No: 25 Büyükçekmece
  8. Kiptaş Silivri 3. Etap Konutları Site Yönetimi, Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No: 23/AK Silivri
  9. Kiptaş Sahilpark Evleri Site Yönetimi, Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi No: 140 Zeytinburnu
  10. Pendik Aydos Yeşilce Site Yönetimi, Velibaba Mahallesi Zeynep Sokak No: 9 Pendik
📆 22 Nisan 2022 Cuma 12:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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