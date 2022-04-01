Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar!

Ünlü isimler, çocuk istismarına dikkat çekmek için, Geçen sene olduğu gibi bu sene de 23 Nisan Cumartesi akşamı Instagram’da canlı yayında olacaklar!

Uraz Kaygılaroğlu öncülüğünde tiyatro ve sanat camiasından pek çok kisi, geçen seneki yaptıkları kampanyanın devamı olarak bu sene 23 Nisan Cumartesi akşamı, saat: 21.00’da çocuk istismarına dikkat çekmek üzere Instagram’da yeniden büyük bir kampanya başlatacak! Çocuk istismarıyla mücadele kapsamında pek çok ilde eğitimler yapan, proje ve dava yürüten UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin sözcüsü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, instagram hesabından canlı yayın yaparak; derneğin yürüttüğü “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” kampanyasına destek çağrısı yapacak, Banka hesapları ve SMS yolu ile 8246 numarasına bağış yapılmasını isteyecek.

Gönüllü şekilde kampanyaya destek veren ve aralarında; Cem Yılmaz, Özge Özpirinççi, Ezgi Mola, Demet Özdemir, Kerem Bursin, Pınar Deniz, Ekin Koç, Nesrin Cevadzade, Gupse Özay, Deniz Işın, Şebnem Bozoklu, Bora Akkaş, İsmail Demirci, Eda Ece, Nilperi Şahinkaya, Esra Bilgiç, Kaan Yıldırım,Ceyda Düvenci,Bülent Şakrak,Burak Deniz, Hazal Kaya, Didem Soydan, Enis Arıkan, İbrahim Selim, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak de olduğu bir çok isim; 23 Nisan akşamı; saat: 21.00 itibarıyla; oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun instagram hesabına konuk olacaklar. Çocuk istismarına dikkat çekmek, toplumsal bilinç oluşturmak ve UCİM Derneği’ne yardım sağlamak amacıyla gönüllü şekilde bir araya gelecekler ve tüm operatörlerden; “UCİM” yazıp 8246’ya SMS atılmasını ve UCİM’e düzenli bağışçı olunmasını isteyecekler.

Geçen sene yapılan kampanya sonrasında 11 ilde çocuk ihmal ve istismarını önleme ofislerinin açılışı gerçekleşmişti. Bu seneki kampanya ile daha çok çocuğa ulaşılmak ve daha çok çocuğu istismardan korumak amaçlanmaktadır.

Ülkenin 7 bölgesinde 68 ildeki gönüllü yapılanması, 11 ildeki temsilcilik ve önleme ofisleriyle çocuk ihmal ve istismarını önleme faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefleyen UCİM; bugüne kadar binlerce çocuğa ulaşmış, eğitimler düzenleyerek farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamış bir dernektir.

Türkiye’de yaklaşık 75.000’i aşkın gönüllüsü ile faaliyet gösteren UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, çocuk istismarı konusuna dikkat çekmek üzere; çocuk hakları, mahremiyet, dijital zorbalık, konularında bugüne kadar binlerce okulda, pek çok üniversitede eğitim verdi, farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi ve halen çalışmalarına devam ediyor. UCİM, aynı zamanda istismar davalarında ve ihbar hattına gelen dosyalarda gönüllü avukatlarıyla ailelere destek oluyor ve rehabilitasyon süreçlerinde rehberlik yapıyor. Ülkenin her yerinde çocuk istismarı ile mücadele eden UCİM, “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” projesi ile daha da güçlenerek sürdürülebilir fayda sağlamayı amaçlıyor.