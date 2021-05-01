Nusr-Et ‘in Amerika’daki 5’inci restoranı Beverly Hills’da açılıyor

Türkiye’den çıkan ve başarısı tüm dünyaya yayılan; 6 ülkede 24 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusr-Et, pandemi döneminde yürüttüğü titiz çalışmalarla büyümeye ve yatırımlarına devam ediyor. Nusr-Et’in 24’üncü restoranı 29 Nisan’da Beverly Hills’da kapılarını açtı.

Dünyanın dört bir yanında yeme-içme yatırımlarına hız kesmeden devam eden Nus-ret’in global marka olma yolculuğundaki 24’üncü restoranı 29 Nisan’da Beverly Hills’da açıldı. 150 kişilik kapasiteye sahip yeni restoran, iç mekan ve bahçe kısmı olmak üzere 2 bölümden oluşuyor. Dallas’ta 3 Mart’ta açılan restoranın ardından Amerika’daki 5’inci restoran olma özelliğini taşıyan Beverly Hills, ikonik “Golden Triangle” içindeki Canon Drive’da yer alıyor.

Tüm Nus-ret restoranlarının önemli simgelerinden olan tezgah ve ürünün ön planda olduğu Açık Mutfak konseptiyle, etler özel bir sergileme alanında “sanat objeleri” formunda sunulacak. Misafirler, özel pişirme teknikleri kullanılarak hazırlanan en kaliteli et seçkilerini, Nusr-et imzasını taşıyan yaratıcı yemek sunumları ile deneyimleyebilecek.

Estetik, samimiyet, aşinalık kavramlarıyla şekillenen restoranın dekorasyonu, yemek deneyimini ön plana çıkaracak şekilde zamansız ve modern bir çizgide tasarlandı. Özgün mimari tasarımıyla öne çıkan restorandaki kırmızı kapı ve seramikler Nusret Gökçe’nin doğduğu bölgeden esinlenilerek hazırlandı.

Restoranın en önemli özelliklerinden biri de ülkemizin ünü dünyaya yayılmış ünlü foto muhabirlerinden büyük usta Ara Güler’in eserlerine yer veren özel bir sergileme alanına sahip olması. Türkiye’de kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan Doğuş Grubu’nun hayata geçirdiği Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ve Ara Güler Müzesi iş birliğiyle Ara Güler’in fotoğraflarından oluşan özel bir seçki de restoranın duvarlarında yer alıyor.

Diğer tüm Nusr-Et restoranlarında olduğu gibi Covid-19 tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığı Nusr-Et Beverly Hills, her gün gerçekleşecek canlı DJ performansı ile eğlenceli ve unutulmaz anlar deneyimlemek isteyen misafirlerini bekliyor.