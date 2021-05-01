MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Dünyadan, Genel, Gezi-Alışveriş, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Nusr-Et ‘in Amerika’daki 5’inci restoranı Beverly Hills’da açılıyor
Nusr-Et ‘in Amerika’daki 5’inci restoranı Beverly Hills’da açılıyor


Türkiye’den çıkan ve başarısı tüm dünyaya yayılan; 6 ülkede 24 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusr-Et, pandemi döneminde yürüttüğü titiz çalışmalarla büyümeye ve yatırımlarına devam ediyor. Nusr-Et’in 24’üncü restoranı 29 Nisan’da Beverly Hills’da kapılarını açtı.

Dünyanın dört bir yanında yeme-içme yatırımlarına hız kesmeden devam eden     Nus-ret’in global marka olma yolculuğundaki 24’üncü restoranı 29 Nisan’da Beverly Hills’da açıldı. 150 kişilik kapasiteye sahip yeni restoran, iç mekan ve bahçe kısmı olmak üzere 2 bölümden oluşuyor. Dallas’ta 3 Mart’ta açılan restoranın ardından Amerika’daki 5’inci restoran olma özelliğini taşıyan Beverly Hills, ikonik “Golden Triangle” içindeki Canon Drive’da yer alıyor.

Tüm Nus-ret restoranlarının önemli simgelerinden olan tezgah ve ürünün ön planda olduğu Açık Mutfak konseptiyle, etler özel bir sergileme alanında “sanat objeleri” formunda sunulacak. Misafirler, özel pişirme teknikleri kullanılarak hazırlanan en kaliteli et seçkilerini, Nusr-et imzasını taşıyan yaratıcı yemek sunumları ile deneyimleyebilecek.

Estetik, samimiyet, aşinalık kavramlarıyla şekillenen restoranın dekorasyonu, yemek deneyimini ön plana çıkaracak şekilde zamansız ve modern bir çizgide tasarlandı. Özgün mimari tasarımıyla öne çıkan restorandaki kırmızı kapı ve seramikler Nusret Gökçe’nin doğduğu bölgeden esinlenilerek hazırlandı.

Restoranın en önemli özelliklerinden biri de ülkemizin ünü dünyaya yayılmış ünlü foto muhabirlerinden büyük usta Ara Güler’in eserlerine yer veren özel bir sergileme alanına sahip olması. Türkiye’de kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan Doğuş Grubu’nun hayata geçirdiği Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ve Ara Güler Müzesi iş birliğiyle Ara Güler’in fotoğraflarından oluşan özel bir seçki de restoranın duvarlarında yer alıyor.

Diğer tüm Nusr-Et restoranlarında olduğu gibi Covid-19 tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığı Nusr-Et Beverly Hills, her gün gerçekleşecek canlı DJ performansı ile eğlenceli ve unutulmaz anlar deneyimlemek isteyen misafirlerini bekliyor.

📆 02 Mayıs 2021 Pazar 11:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş (X) 37 25 6 6 85 38 +47 81 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe (X) 36 22 7 7 64 36 +28 73 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray (X) 36 22 6 8 68 33 +35 72 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu[a]
4 Trabzonspor 37 17 13 7 45 34 +11 64 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu[a]
5 Alanyaspor 37 16 9 12 55 39 +16 57 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu[a]
6 Hatayspor 37 16 9 12 60 51 +9 57
7 Sivasspor 36 13 16 7 49 41 +8 55
8 Gaziantep 36 14 12 10 54 45 +9 54
9 Fatih Karagümrük 36 13 12 11 51 44 +7 51
10 Göztepe 36 12 12 12 52 49 +3 48
11 Antalyaspor 37 9 16 12 38 50 -12 43
12 Konyaspor 36 10 12 14 42 46 -4 42
13 Çaykur Rizespor 36 10 12 14 47 59 -12 42
14 Yeni Malatyaspor 36 9 13 14 42 48 -6 40
15 Başakşehir 36 10 10 16 39 54 -15 40
16 MKE Ankaragücü 36 10 8 18 43 57 -14 38
17 Kayserispor 36 9 11 16 33 49 -16 38
18 Kasımpaşa 36 9 10 17 39 54 -15 37 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 37 9 10 18 40 62 -22 37
20 Gençlerbirliği 36 9 8 19 37 64 -27 35
21 Denizlispor 36 6 10 20 36 66 -30 28

BAĞLANTILAR