Ece Üner: “Benim İşim Sesini Çıkaramayanlara Ses Vermek”

Türkiye’nin ilk ve tek trafik radyosu Radyo Trafik’te Mert Erdoğan’la Yazarın Dilinden programının bu haftaki konuğu başarılı haber spikeri Ece Üner oldu. İkinci kitabı “Haysiyet”i çıkartan Üner, yeni kitabını Radyo Trafik dinleyicileri için anlattı.

Türkiye’nin ilk ve tek trafik radyosu Radyo Trafik, Mert Erdoğan’la Yazarın Dilinden programı birbirinden değerli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu toplumsal konulara karşı duyarlılığı ile bilinen haber spikeri Ece Üner oldu. Üner programda yeni çıkarttığı Haysiyet isimli kitabını dinleyiciler için anlattı. Yeni kitabıyla ilgili: “Ben artık aileden biri olduğuma inanıyorum. Her akşam haber saatinde milyonlarca izleyiciyle birlikte onların masalarına oturuyorum ve evlerine konuk oluyorum. Onlarla aramdaki samimiyet artık kuruldu. Ben de artık konuşmak istedim izleyicimle. Sözlü olarak dinliyorlar ancak yazılı olarak da okusunlar istedim.” ifadelerini kullandı.

Ece Üner: “Benim İşim Sesini Çıkaramayanlara Ses Vermek”

Aslında bir seslendirme sanatçısı olduğunu belirten Ece Üner, “Ben ekranda bir yer işgal ediyorsam insanların sesi olmalıyım başka türlüsü benim kimliğime ve yaradılışıma uygun olmaz. Olması gerekenin bu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kara mizah yoluyla güldürürken düşündürmek istediğini belirten Üner: “Kitapla ilgili her şey iyi gidiyor. Bu kitap benim hayallerimi gerçekleştiren bir çalışma oldu. Kulaktan kulağa yayılan, ön yargı ile alan bile beğeniyor. Hayal kırıklığı yaratmayan bir kitap olduğunu görmek çok hoşuma gidiyor.” dedi.

Üner: “Bir kitabı okuyup bitirdiğinde kitabın yazarı keşke çok yakın arkadaşım olsa ve kitap sonrasında onu arayabilsem’ hissi yaratıyorsa bu iyi bir kitaptır. Benim de bütün derdim buydu. Bu kitabı okuyanlar benimle sohbet etmek istesin. Kitabı okuyanlardan da bu tarz dönüşler aldığımda mutlu oluyorum.” dedi.

Kitabın Adı Neden Haysiyet?

Kitabın ismiyle ilgili Üner: “Dünyada ve Türkiye’de haysiyetimizi inciten, başta bizi kıran trajedi olarak başlayıp komediye dönen olaylar var. Haysiyet bu noktada hepimizin ortak paydasıdır. Ne zaman ki bir çifte standart görürsek haysiyetimiz inciniyor. Bütün bunlar dönüp, dolaşıp haysiyete bağlanıyor benim gözümde. Mevlana’nın da dediği gibi ‘Okyanus gibi bol haysiyet, elif gibi dimdik şahsiyet’. Benim için çok özel bir kelime ve Haysiyet te işte buradan çıktı.” dedi.

Türkiye’ye Yazılmadı, Tüm Dünyaya Hitap Ediyor

“Türkiye’ye bir gönderme değil, insanlığa yazılmış, insana ait bir kitap. Hayat sadece Türkiye’de yaşanmıyor. Dünyanın her yerinde bir sürü üzücü olay yaşıyoruz. Bütüncül bir kafa ile yazılmış bir kitap, rencide olan da insanlık ve insanlığın haysiyeti.”

Üner Mert Erdoğan’ın kitabı yazarken bölümlerde sizi en çok ne etkiledi sorusuna: “İnsanın kitabı çocuğu gibi, doğum yapmış gibi oluyorsunuz. Çocuklarınızı nasıl ayıramazsanız ben de kitaptaki bölümlerimi ayıramam. Başlangıçtaki Haysiyet ve Haysiyet’ in Sonu Fabl tarzında yazıldı. Bilinen hikâyelerdeki kırmızı çizgiler değiştirildi. Adaletsizliği değiştiremezsiniz ama adaletsizlik karşısında duruşunuzu değiştirebilirsiniz.” dedi.