TGB üyeleri ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu protesto etti

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İstanbul’da yapacağı ziyaretleri protesto etti.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İstanbul’da yapacağı ziyaretleri protesto etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelmişti. Pompeo, bugünde Fener Rum Patrikanesi’ne geldi. Patrikhane önüne gelen Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri Pompeo’nun İstanbul’da yapacağı ziyaretleri protesto etti. Polis ekipleri geniş çaplı önlem alırken, ellerinde pankart ve Türk Bayrakları ile Patrikane önüne gelen TGB üyeleri, sloganlar attı.

Açıklama yapan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, “ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’un Fener Rum Patrikhanesine yaptığı ziyaret Türkiye’nin egemenliğine karşı yapılmış bir fitne girişimidir. Pompeo 7 ülke dolaşıyor ama sadece Türkiye’de devlet yetkilileri ile değil bir rahiple görüşüyor. Buradan Pompeo’ya sesleniyoruz. Burada sizin sömürge yasalarınız geçmez. ABD neden bu küstahlığa başvurmaktadır? Çünkü kaybetmektedir. ABD Suriye’nin kuzeyinde kaybetmiştir. Mehmetçiğimiz ABD’NİN kara gücüm dediği PKK, PYD’yi sahaya gömmüştür” dedi.