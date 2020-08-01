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Ahmet Şimşek Koleji
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TÜRKİYE’NİN İLK YARI SANAL MARATONU KOŞU KAYITLARI AÇILDI


Sınırlı sayıda sporcuyla 20 Eylül’de start alacak olan Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu, Türkiye’nin en kapsamlı sanal koşusuna dönüşecek. İBB’nin düzenlediği ve 2 bin 500 atletin yer alacağı etkinliğe, isteyenler sanal koşu ile de katılabilecek. Tarihi Yarımada’nın eşsiz manzarasında yapılacak yarı maratonda yer almak ya da bu heyecana kendi parkurlarında koşarak ortak olmak isteyenler için kayıtlar yeniden açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda, bu yıl bambaşka bir heyecan yaşanacak. Covid-19 tedbirleri nedeniyle kontenjan sınırlaması bulunan etkinlik, Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonuna “tek başına bizimle koş!”  sloganıyla sahne olacak. Katılımcılar, 21 ya da bu yıl yapılmayacak 10 kilometrelik özel parkurlarında, koşuya katılabilecek. Tarihi Yarımada’da ya da ilk kez gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonuna katılmak isteyenler için kayıtlar açıldı.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: SANAL YARI MARATON

2020 Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, sporcuların sağlığını riske atmamak için kontenjan sınırlamasına gidilerek koşulacak. Katılımcı kısıtlaması nedeniyle yer alamayanlar için ilk kez Türkiye’nin en geniş kapsamlı sanal koşusu düzenlenecek.

Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonunda 21 kilometre koşmak isteyen koşucular, sanal koşu uygulamasını 1 Eylül’den itibaren Play Store ve App Store’dan indirerek bu tarihi koşuda yerini alabilecek.  Sporcular uygulamayı açarak 19-20 Eylül tarihleri arasında diledikleri zaman aralığında, diledikleri yerde 21 kilometre koşusunu tamamlayabilecek.

10K SANAL KOŞU KATEGORİSİ

Pandemi önlemleri nedeniyle tarihi parkurda yapılmayacak 10 kilometre yarışlarına, sanal koşu uygulaması ile kendi rotasında koşanlar katılabilecek. Böylece hem Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ruhuna ortak olurken, hem de kendilerine meydan okuyabilecekler. Yarışmacılar, dünyanın herhangi bir noktasında, diledikleri yerden bu heyecana ortak olabilecek, yardımseverlik koşusu ile iyilik peşinde koşabilecekler.

21K PATEN KOŞUSU KATEGORİSİ

Yoğun talep üzerine yeniden açılan 21 kilometre Paten kategorisi ile paten tutkunları da Tarihi Yarımada parkurunun büyüleyici manzarasında Vodafone İstanbul Yarı Maratonu parkurunda yerini alacak. Paten kategorisinde yarışanlar, ilk start alan ve bitiş çizgisine ilk vararak yarı maratonu tamamlayan grup olacak.

Etkinlik için yapılan çalışmalar ve alınan kararlarla ilgili detaylara, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu adresinden ulaşılabilir.

📆 22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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