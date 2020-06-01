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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Gece yarısı tahliye edildiler!
Gece yarısı tahliye edildiler!


Zübeyde Hanım Mahallesi’nde iki bina arasında oluşan çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi. Vatandaşların sokakta bekleyişi sürüyor.

Olay, saat 02.30 sularında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1299 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle binalar arasında çatlak oluştu. Gece saatlerinde ise binalardan büyük bir gürültü kopmasıyla vatandaşlar, korku içinde uyandı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede binalar arasında çatlak oluştuğunu tespit etti. Bunun üzerine yan yana bulunan 3 bina ekiplerce boşaltıldı. Polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk olmaması için sokağı güvenlik şeridi ile kapattı.

Gündüz saatlerinde çatlağın oluştuğunu ileri süren bina sakini İbrahim Bozanoğlu, “Gece saat 02.30 sularında büyük bir ses duyduk, deprem oldu zannettik. Güm diye, bir ses geldi, tüm apartman kendimizi attık dışarı. Binalar tahliye edildi ama bize daha net bir bilgi gelmedi. Geceyi nerede geçireceğiz bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle eve gedeceğiz veya bekleyeceğiz sabaha kadar. Tespit yapmasını bekleyeceğiz, yetkili kişilerin bilgisi dahilinde bekleyeceğiz” diye konuştu.

Vatandaşların sokaktaki bekleyişleri sürüyor.

📆 23 Haziran 2020 Salı 12:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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5 Beşiktaş 28 14 5 9 46 35 +11 47 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 28 12 8 8 46 29 +17 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 28 12 7 9 48 37 +11 43
8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 -11 36
10 Gaziantep 28 8 10 10 40 45 -5 34
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14 Yeni Malatyaspor 28 7 7 14 41 43 -2 28
15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 28 5 12 11 24 37 -13 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
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