Tuzla’da otobüse operasyon yapıldı: 10 gözaltı

Tuzla’da, yolcularına sahte seyahat izin belgesi düzenleyen bir otobüse yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki firmanın sahte seyahat izin belgesini kişi başı 200 liraya sattığı tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre; İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile araç giriş/çıkış kısıtlaması getirilen büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’a seyahat, valiliklerce verilen izne tabi tutulmuştu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında devriye çalışmalarını aralıksız sürdüren Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece sahte belgelerle seyahat etmeye çalışan kişilere operasyon düzenledi.

Sahte belge verilen yolcular 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan hareket etmiş

Emniyet güçleri, gece saat 23.40 sıralarında TEM E-80 Karayolu Kocaeli Orhanlı Gişeler yol ayrımındaki kontrol noktasında bir aracı durdurdu. İçerisinde yer alan 10 kişinin şehir dışına çıktığını tespit eden polis, yolcuların seyahat izin belgelerini inceledi. Şüphelilerin elde ettikleri seyahat izin belgesinin sahte olduğu ortaya çıkarken, Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bir otobüs firmasının yolculara ‘sahte seyahat izin belgesi’ düzenlediği belirlendi. Bu bilgi üzerine çalışmayı genişleten polis, firmanın İstanbul’dan başka illere taşıdıkları yolculara kişi başı 200 TL olmak üzere toplam 2 bin liraya sahte belge düzenlediğini belirledi.

Yolcular araçtan indirildi

Otobüsteki 10 yolcu araçtan indirilirken haklarında adli işlem yapıldı. Şüphelilerin, “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan haklarında işlem yapılırken, adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi. Ayrıca Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca toplam 2 bin lira idari para cezası verildi.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile araç giriş/çıkış kısıtlaması getirilen büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’a seyahat, ilgili valiliklerce verilen izne tabi tutulmuştu